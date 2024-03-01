Женщина жгла траву, из-за чего горело поле и сено, что размещалось на нем. Отмечается, что инцидент произошел в Бородянке на улице Майской.

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Брандспойт против поджигательницы

Уже во время первого выезда на пожар спасатели заметили в поле бабушку, которая не обращала на них внимание и продолжала загребать траву. Работники ГСЧС пытались достучаться до женщины, однако попытки ни к чему не привели.

Разговор с пожилой женщиной ни к чему не привел / ГСЧС

Через некоторое время на то же место снова вызвали пожарную машину – и второй раз на месте спасателей встретила та же самая бабушка. Вследствие совершенного пожара выгорели две соседские стога. На третьей же стоге сидела хозяйка, которая пыталась уберечь ее от поджигательницы.

Женщина игнорировала замечания и продолжала жечь траву / ГСЧС

Инспектор с уважением пытался убедить старушку женщину пойти домой, и казалось ему это удалось. Однако в ГСЧС снова поступило сообщение о пожаре. На этот раз они прибыли на место совместно с полицией.

Горело фермерское поле, а поджигательница все не унималась. Поэтому пришлось отгонять ее с помощью холодного душа и угроз оштрафовать,

– отметили спасатели.

Как отметили в ГСЧС, уже в первый день весны активизировались поджигатели сухой травы. Это несет за собой последствия в виде десятков выездов для спасателей.

Как отгоняли поджигателя травы с поля: смотрите видео

Деятельность ГСЧС