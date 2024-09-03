Об этом вечером 3 сентября сообщил председатель Киевской КОГА. Он сообщил, что может наблюдаться задымление на Киевщине.

Смотрите также На Харьковщине и Донетчине бушует масштабный пожар: уничтожено 250 домов, огонь локализовали

В Чернобыльской зоне продолжается пожар на площади 20 гектаров

По оперативной информации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области в Чернобыльской зоне наблюдается горение на площади ориентировочно 20 гектаров,

– говорится в сообщении.

Председатель КОГА отметил, что для предотвращения распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника. Также принимаются все необходимые меры, чтобы локализовать, а потом ликвидировать пожар.

Проводятся замеры радиационного фона, пока он в пределах нормы,

– проинформировал Кравченко.

Отмечается, что ситуацию держат на контроле.

В КГГА также обратились к жителям региона.

"Обращаем внимание жителей области, что из-за пожара, который возник, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе Киевской области, может наблюдаться задымление воздуха. Поэтому рекомендуем не находиться длительное время на улице и закрывать окна", – отметили там.

Там также добавили, что обо всех изменениях будут оперативно информировать.