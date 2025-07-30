Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно о пожаре в Одессе?

В среду, 30 июля, в Одессе загорелись несколько квартир в жилом доме. Спасатели оказали помощь жильцам.

Огонь стремительно распространялся и охватил второй и третий этажи дома. О причинах возгорания пока не сообщается. Во время спасательной операции во двор вывели трех человек, котика и собачку.

В Одессе горел жилой дом / Фото ГСЧС Украины

Благодаря профессиональной работе сотрудников ГСЧС возгорание удалось быстро укротить и не допустить распространения. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Как продолжалась спасательная операция в Одессе: смотрите видео

Напомним, днем российская армия ударила по Харькову, в результате чего начался пожар на гражданском предприятии. Огонь быстро охватил огромную территорию. На место происшествия приехали пожарные, которым удалось ликвидировать возгорание. Из-за преступных действий оккупантов на предприятии погиб 63-летний мужчина, а четверо людей получили ранения. Также пострадали спасатели, один из них отравился угарным газом и получил тепловой удар, другой – получил ожоги.