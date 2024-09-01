К счастью, работникам ГСЧС удалось ликвидировать возгорание. В результате пожара пострадавших нет.

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Пожар в Киеве

В ГСЧС рассказали, что пожар в многоэтажке случился на улице Митрополита Андрея Шептицкого. Информация о пожаре поступила в 05:16. Очаг возгорания был в квартире на седьмом этаже многоэтажки.

Загорелась квартира на 7 этаже, пламя распространилось на балконы 8 и 9 этажей. Спасатели эвакуировали 20 человек. Предварительно, никто не пострадал,

– написали спасатели.

На месте работало 47 пожарных и 12 единиц пожарно-спасательной техники. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Пожар по улице Андрея Шептицкого / фото ГСЧС

К слову, днем ранее масштабный пожар вспыхнул в многоэтажке в Соломенском районе. Возгорание ликвидировали менее чем за час. На месте работали 60 спасателей и 16 единиц пожарно-спасательной техники.