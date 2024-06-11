11 июня в Версальском дворце вспыхнул пожар.

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Вспышка в замке французских королей

Из-за пожара из здания пришлось эвакуировать посетителей. Впрочем, по сообщению администрации, пострадавших нет. Также известно, что огонь не повредил коллекцию замка.

Спасатели локализовали место возгорания, коллекция, содержащая более 22 произведений искусства, не пострадала.

Предварительно пожар возник на участке кровли, где проводились ремонтные работы.

Отметим, что версальский дворец посещают более семи миллионов человек каждый год. Позже этим летом здесь будут проходить соревнования по конному спорту Олимпийских игр.

Справка: Версальский дворец – замок, построенный в 17 веке для короля Людовика XIV, был главной королевской резиденцией во Французской революции и монархии в 1789 году. Возведенный в стиле классицизма в 1661 – 1710 годах на месте замка Людовика XIII (Старый замок) Новый замок вместе с огромными Версальскими садами, Большим и Малым Трианонами, Селом королевы составляют единый дворцово-парковый комплекс. На сегодняшний день комплекс Версальского замка включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пожар в резиденции французских королей: смотрите видео

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