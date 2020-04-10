17:54
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Пожар в Чернобыльской зоне: загрязненный воздух может попасть в Киев

      - Читати новину українською
      Пожар в Чернобыльской зоне / maxim-nm.livejournal.com

      В Чернобыльской зоне уже седьмой день подряд спасатели пытаются обуздать пожар. По информации специалистов, грязный воздух может дойти и до Киева.

      В то же время серьезной опасности здоровью это не несет. Об этом сообщили в Центре ядерной и радиационной безопасности.

      Интересно Пожар в Чернобыле: NASA показала масштабы на фото со спутника

      По предварительным подсчетам, загрязненный воздух может проходить через такие районы:

      • Иванковский;
      • Бородянский;
      • Вышгородский.

      Также в Центре ядерной и радиационной безопасности отметили, что концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и больше раз ниже допустимого уровня.

      Пожар в Чернобыльской зоне: что известно

      • Сообщение о возгорании поступило в 13:22 еще 4 апреля. После 14:00 из Нежина к месту возгорания вылетели два самолета АН-32П, впоследствии к ним присоединился вертолет МИ-8.
      • Плохой ситуация была в воскресенье, 5 апреля, когда проходил второй день пожара. Тогда ее общая площадь составила около 100 гектаров.
      • По предварительной информации, пожар начался из-за поджога сухой травы. От нее огонь мог легко перекинуться на деревья. В то же время радиационный фон в зоне возгорания нормализовался. Спасатели заверили, что угрозы населенным пунктам нет.

      Чому не можна спалювати суху траву: дивіться відео

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Экология Новости Киева Чернобыль Пожар Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:24 Готовы ли военные к вспышке коронавируса: интервью с представителем медицинской службы ВСУ
      Анастасія Федченко
      сегодня , 17:00 Полицейская страна? Почему правительство отправляет культуру в нокаут
      Володимир В'ятрович