Пожар в Чернобыльской зоне: загрязненный воздух может попасть в Киев

В Чернобыльской зоне уже седьмой день подряд спасатели пытаются обуздать пожар. По информации специалистов, грязный воздух может дойти и до Киева.

В то же время серьезной опасности здоровью это не несет. Об этом сообщили в Центре ядерной и радиационной безопасности.

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По предварительным подсчетам, загрязненный воздух может проходить через такие районы:

Иванковский;

Бородянский;

Вышгородский.

Также в Центре ядерной и радиационной безопасности отметили, что концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и больше раз ниже допустимого уровня.

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Сообщение о возгорании поступило в 13:22 еще 4 апреля. После 14:00 из Нежина к месту возгорания вылетели два самолета АН-32П, впоследствии к ним присоединился вертолет МИ-8.

Плохой ситуация была в воскресенье, 5 апреля, когда проходил второй день пожара. Тогда ее общая площадь составила около 100 гектаров.

По предварительной информации, пожар начался из-за поджога сухой травы. От нее огонь мог легко перекинуться на деревья. В то же время радиационный фон в зоне возгорания нормализовался. Спасатели заверили, что угрозы населенным пунктам нет.

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