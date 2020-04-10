Пожар в Чернобыльской зоне: загрязненный воздух может попасть в Киев
В Чернобыльской зоне уже седьмой день подряд спасатели пытаются обуздать пожар. По информации специалистов, грязный воздух может дойти и до Киева.
В то же время серьезной опасности здоровью это не несет. Об этом сообщили в Центре ядерной и радиационной безопасности.
Интересно Пожар в Чернобыле: NASA показала масштабы на фото со спутника
По предварительным подсчетам, загрязненный воздух может проходить через такие районы:
- Иванковский;
- Бородянский;
- Вышгородский.
Также в Центре ядерной и радиационной безопасности отметили, что концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и больше раз ниже допустимого уровня.
Пожар в Чернобыльской зоне: что известно
- Сообщение о возгорании поступило в 13:22 еще 4 апреля. После 14:00 из Нежина к месту возгорания вылетели два самолета АН-32П, впоследствии к ним присоединился вертолет МИ-8.
- Плохой ситуация была в воскресенье, 5 апреля, когда проходил второй день пожара. Тогда ее общая площадь составила около 100 гектаров.
- По предварительной информации, пожар начался из-за поджога сухой травы. От нее огонь мог легко перекинуться на деревья. В то же время радиационный фон в зоне возгорания нормализовался. Спасатели заверили, что угрозы населенным пунктам нет.
Чому не можна спалювати суху траву: дивіться відео
Читайте также
-
Вербное воскресенье: как украинцам праздновать в условиях карантинасегодня , 14:07
-
В Харькове ночью взорвали банкомат "Приватбанка": воров на велосипедах уже поймали – видеосегодня , 12:44
-
Нам будет очень сложно и с кредитами МВФ, и без: эксклюзивное интервью с Гетманцевымсегодня , 13:11
-
Новости о коронавирусе 10 апреля: в нескольких областях Украины ограничили передвижениесегодня , 13:42
-
Вероятно, на это время закроют все магазины, – мэр Ивано-Франковска о комендантском часесегодня , 12:27
-
Коронавирус в России: зафиксировали новый антирекордсегодня , 11:15