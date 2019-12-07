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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: похоронили первую жертву – фото

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      В Одесской области похоронили 17-летнюю Ксению Бабенко, первую жертву пожара в колледже на Троицкой в Одессе / "Бессарабия INFORM"

      В селе Новониколаевка, что в Килийском районе Одесской области, состоялись похороны первой жертвы пожара в колледже на Троицкой в Одессе. Говорится о 17-летней студентке Ксении Бабенко.

      Как пишет издание "Бессарабия INFORM", траурная процессия прошла во дворе школы, где училась Ксения. Окончила она это учебное заведение совсем недавно – в 2018 году. Также здесь ее мама работает учительницей.

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      Провести девушку в последний путь пришли жители не только ее родного села, но и соседних. Они вспоминают Ксению как отличницу, прекрасную, смешливую и бойкую девочку. Прощаясь с ней, никто не мог сдержать слез.

      В Одесской области состоялись похороны первой жертвы пожара в колледже на Троицкой – 17-летней Ксении Бабенко 

      К слову, накануне, 6 декабря, из-под завалов извлекли тела еще двух жертв – предварительно, мужчины и женщины. До этого спасателям удалось извлечь еще одну женщину. Как выяснилось, это преподавательница колледжа. В сети пишут, что ее имя – Бортюк Анна Леонидовна. Преподавала она высшую математику и информатику. Всего в результате пожара пострадали около 30 человек.

      Что известно о Ксении Бабенко

      О ее смерти сообщили сразу после трагедии. Во время пожара она выпрыгнула из окна, ее привезли в больницу в агональном состоянии. Ксения умерла через 15 минут после госпитализации.

      Известно, что в 2015 году, находясь в 6-м классе, девочка заняла одно из призовых мест в конкурсе "Лучший дневник". В 2018 году Ксения закончила 9-й класс школы в селе Новониколаевка и поступила в Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.


      Погибшая 17-летняя студентка колледжа Ксения Бабенко

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      Что известно о пожаре в колледже в Одессе

      • Пожар произошел на улице Троицкой в ​​Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.
      • Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров.
      • Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.
      • В результате пожара погибла студентка колледжа – 17-летняя Ксения Бабенко. Касаемо пострадавших, то пострадали не только студенты, в том числе несовершеннолетние, а и преподаватели заведения и спасатели.
      • По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
      • Полиция рассматривает 2 причины возгорания: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления. Также в ГСЧС высказали версию, что пожар мог возникнуть из-за неисправного удлинителя.
      • В связи с трагедией в Одессе объявили 5 и 6 декабря траур.
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Пожар в Одессе на Троицкой Новости Одессы Жертвы Потери
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