Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: похоронили первую жертву – фото
В селе Новониколаевка, что в Килийском районе Одесской области, состоялись похороны первой жертвы пожара в колледже на Троицкой в Одессе. Говорится о 17-летней студентке Ксении Бабенко.
Как пишет издание "Бессарабия INFORM", траурная процессия прошла во дворе школы, где училась Ксения. Окончила она это учебное заведение совсем недавно – в 2018 году. Также здесь ее мама работает учительницей.
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Провести девушку в последний путь пришли жители не только ее родного села, но и соседних. Они вспоминают Ксению как отличницу, прекрасную, смешливую и бойкую девочку. Прощаясь с ней, никто не мог сдержать слез.
В Одесской области состоялись похороны первой жертвы пожара в колледже на Троицкой – 17-летней Ксении Бабенко
К слову, накануне, 6 декабря, из-под завалов извлекли тела еще двух жертв – предварительно, мужчины и женщины. До этого спасателям удалось извлечь еще одну женщину. Как выяснилось, это преподавательница колледжа. В сети пишут, что ее имя – Бортюк Анна Леонидовна. Преподавала она высшую математику и информатику. Всего в результате пожара пострадали около 30 человек.
Что известно о Ксении Бабенко
О ее смерти сообщили сразу после трагедии. Во время пожара она выпрыгнула из окна, ее привезли в больницу в агональном состоянии. Ксения умерла через 15 минут после госпитализации.
Известно, что в 2015 году, находясь в 6-м классе, девочка заняла одно из призовых мест в конкурсе "Лучший дневник". В 2018 году Ксения закончила 9-й класс школы в селе Новониколаевка и поступила в Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Погибшая 17-летняя студентка колледжа Ксения Бабенко
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Что известно о пожаре в колледже в Одессе
- Пожар произошел на улице Троицкой в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.
- Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров.
- Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.
- В результате пожара погибла студентка колледжа – 17-летняя Ксения Бабенко. Касаемо пострадавших, то пострадали не только студенты, в том числе несовершеннолетние, а и преподаватели заведения и спасатели.
- По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
- Полиция рассматривает 2 причины возгорания: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления. Также в ГСЧС высказали версию, что пожар мог возникнуть из-за неисправного удлинителя.
- В связи с трагедией в Одессе объявили 5 и 6 декабря траур.