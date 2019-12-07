Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: похоронили первую жертву – фото

В селе Новониколаевка, что в Килийском районе Одесской области, состоялись похороны первой жертвы пожара в колледже на Троицкой в Одессе. Говорится о 17-летней студентке Ксении Бабенко.

Как пишет издание "Бессарабия INFORM" , траурная процессия прошла во дворе школы, где училась Ксения. Окончила она это учебное заведение совсем недавно – в 2018 году. Также здесь ее мама работает учительницей.

Советуем ознакомиться! Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло и причины трагедии

Провести девушку в последний путь пришли жители не только ее родного села, но и соседних. Они вспоминают Ксению как отличницу, прекрасную, смешливую и бойкую девочку. Прощаясь с ней, никто не мог сдержать слез.

В Одесской области состоялись похороны первой жертвы пожара в колледже на Троицкой – 17-летней Ксении Бабенко

К слову, накануне, 6 декабря, из-под завалов извлекли тела еще двух жертв – предварительно, мужчины и женщины. До этого спасателям удалось извлечь еще одну женщину. Как выяснилось, это преподавательница колледжа. В сети пишут, что ее имя – Бортюк Анна Леонидовна. Преподавала она высшую математику и информатику. Всего в результате пожара пострадали около 30 человек.

Что известно о Ксении Бабенко

О ее смерти сообщили сразу после трагедии. Во время пожара она выпрыгнула из окна, ее привезли в больницу в агональном состоянии. Ксения умерла через 15 минут после госпитализации.

Известно, что в 2015 году, находясь в 6-м классе, девочка заняла одно из призовых мест в конкурсе "Лучший дневник". В 2018 году Ксения закончила 9-й класс школы в селе Новониколаевка и поступила в Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.



Погибшая 17-летняя студентка колледжа Ксения Бабенко

Обратите внимание! Нет надежды, что кто-то остался в живых, – спасатели о 14 пропавших после пожара в Одессе

Что известно о пожаре в колледже в Одессе