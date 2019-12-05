Зеленский поручил провести массовые проверки из-за пожара в колледже Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский после смертельного пожара в Одессе распорядился проверить состояние противопожарной безопасности во всех учреждениях с массовым пребыванием людей.

На выполнение этой задачи глава государства дал Кабинету Министров и органам местной власти месяц. Соответствующее сообщение президент опубликовал в своем фейсбуке.

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Зеленский требует:

провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности для заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей. Это – детские сады, школы, профессионально-технические учреждения и учреждения высшего образования, общежития, учреждения здравоохранения и социальной защиты населения, государственные объекты критической и транспортной инфраструктуры;

провести проверку всех должностных лиц, которые предоставляют выводы относительно состояния пожарной безопасности того или иного объекта, на предмет халатности, безответственности или недобросовестности при исполнении ими служебных обязанностей.

Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, которые их допустили,

– подчеркнул президент.

Также Зеленский предлагает улучшить и обновить оснащение спасательных подразделений, служб быстрого реагирования и медицины катастроф.

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Отдельно президент обратился к владельцам торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц. Он призывает бизнесменов обеспечить в своих заведениях надлежащую пожарную безопасность, не дожидаясь государственных проверок.

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