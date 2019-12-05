Зеленський доручив провести масові перевірки через пожежу в коледжі Одеси

Президент України Володимир Зеленський після смертельної пожежі в Одесі розпорядився перевірити стан протипожежної безпеки у всіх закладах з масовим перебуванням людей.

На виконання цього завдання глава держави дав Кабінету Міністрів та органам місцевої влади місяць – до 10 січня 2020 року. Відповідне повідомлення президент опублікував у своєму фейсбуці.

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Зеленський доручив:

провести детальну та всебічну перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей. Це – дитячі садочки, школи, професійно-технічні заклади і заклади вищої освіти, гуртожитки, заклади охорони здоров’я та соціального захисту населення, державні об’єкти критичної та транспортної інфраструктури;

провести перевірку всіх посадоців, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки того чи іншого об’єкта, на предмет халатності, безвідповідальності чи недоброчесності під час виконання ними службових обов’язків.

Вимагаю жорстко реагувати на факти виявлених порушень пожежної чи техногенної безпеки, домагатись їхнього безумовного усунення, а також притягнення до відповідальності службових осіб, які їх допустили,

– наголосив президент.

Також Зеленський пропонує покращити та оновити оснащення рятувальних підрозділів, служб швидкого реагування і медицини катастроф.

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Окремо президент звернувся до власників торгових центрів, кінотеатрів, ресторанів, готелів. Він закликає бізнесменів забезпечити у своїх закладах належну пожежну безпеку, не чекаючи державних перевірок.

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