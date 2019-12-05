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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Зеленський доручив провести масові перевірки через пожежу в коледжі Одеси

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      Зеленський доручив провести перевірки по Україні щодо протипожежної безпеки / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський після смертельної пожежі в Одесі розпорядився перевірити стан протипожежної безпеки у всіх закладах з масовим перебуванням людей.

      На виконання цього завдання глава держави дав Кабінету Міністрів та органам місцевої влади місяць – до 10 січня 2020 року. Відповідне повідомлення президент опублікував у своєму фейсбуці.

      Важливо: Пожежа в коледжі Одеси: одна людина померла

      Зеленський доручив:

      • провести детальну та всебічну перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей. Це – дитячі садочки, школи, професійно-технічні заклади і заклади вищої освіти, гуртожитки, заклади охорони здоров’я та соціального захисту населення, державні об’єкти критичної та транспортної інфраструктури;
      • провести перевірку всіх посадоців, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки того чи іншого об’єкта, на предмет халатності, безвідповідальності чи недоброчесності під час виконання ними службових обов’язків.

      Вимагаю жорстко реагувати на факти виявлених порушень пожежної чи техногенної безпеки, домагатись їхнього безумовного усунення, а також притягнення до відповідальності службових осіб, які їх допустили,
      – наголосив президент.

      Також Зеленський пропонує покращити та оновити оснащення рятувальних підрозділів, служб швидкого реагування і медицини катастроф.

      До теми: Список імен постраждалих у пожежі в коледжі Одеси: який стан у потерпілих

      Окремо президент звернувся до власників торгових центрів, кінотеатрів, ресторанів, готелів. Він закликає бізнесменів забезпечити у своїх закладах належну пожежну безпеку, не чекаючи державних перевірок.

       

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: що відомо

      • Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Вогонь охопив майже 4 тисячі метрів квадратних. Людей із будівлі евакуювали. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
      • Загинула 17-річна студентка, кількість постраждалих зросла до 29 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • Рятувальники продовжують працювати на місці події. Під завалами можуть бути 14 осіб, адже їх місце перебування досі залишається невідомим.
      • Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення. 
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Пожежа в Одесі на Троїцькій Пожежа
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