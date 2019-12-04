Пожар в колледже Одессы: один человек умер

В Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, площадь пожара – более 2000 квадратных метров. Пострадали 16 человек, есть жертва – преподаватель колледжа.

Одна из пострадавших в пожаре умерла, об этом сообщает местное издание "Думская".

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Возгорание возникло около 10 утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса, людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара – 2000 квадратных метров.

Пожар в Одессе: пострадавшие

Сейчас к тушению привлекли 65 человек и 16 единиц техники.

Пострадали 18 человек, из них 4 пожарные, 7-несовершеннолетние студенты коледжа. Местные СМИ пишут, что их состояние – тяжелое и средней тяжести.

По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые ученики прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.

Приехал городской голова Геннадий Труханов.



Медики на месте пожара в Одессе/ Источник: dumskaya.net

Шестиэтажный дом на углу улиц Пушкинской и Троицкой считается памятником архитектуры, его построили в 1914 году. Сейчас там расположен ряд фирм и учреждений. Среди них – институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где и возник пожар.



Пожар в колледже Одессы: Источник: dumskaya.net