14:07
4 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:07, 3 декабря
      Вєсті.UA
      20:46, 3 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Пожар в колледже Одессы: один человек умер

      245 Читати новину українською
      / Думская

      В Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, площадь пожара – более 2000 квадратных метров. Пострадали 16 человек, есть жертва – преподаватель колледжа.

      Одна из пострадавших в пожаре умерла, об этом сообщает местное издание "Думская".

      Знайте больше: Горит Одесский колледж экономики: много пострадавших – фото и видео

      Возгорание возникло около 10 утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса, людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара – 2000 квадратных метров.

      Пожар в Одессе: пострадавшие

      • Сейчас к тушению привлекли 65 человек и 16 единиц техники.
      • Пострадали 18 человек, из них 4 пожарные, 7-несовершеннолетние студенты коледжа. Местные СМИ пишут, что их состояние – тяжелое и средней тяжести.
      • По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые ученики прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.
      • Приехал городской голова Геннадий Труханов.


      Медики на месте пожара в Одессе/ Источник: dumskaya.net

      Шестиэтажный дом на углу улиц Пушкинской и Троицкой считается памятником архитектуры, его построили в 1914 году. Сейчас там расположен ряд фирм и учреждений. Среди них – институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где и возник пожар.


      Пожар       в колледже Одессы: Источник: dumskaya.net

      Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
      сегодня
      14627
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Постраждалі Пожар в колледже в Одессе Пожар Новости Одессы Жертвы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:30 Задержка военной помощи США для Украины: все, что известно
      Світлана Попова 507
      сегодня , 12:05 Распад "путинской империи" очень реален: анализ доклада Российской академии наук
      Ель Мюрид 2599
      3 декабря , 10:30 Что было первым – коньяк или бренди? История легендарных напитков
      629
      сегодня , 11:09 Макрон атакует: на что способен президент Франции ради роли лидера Европы
      219
      сегодня , 08:40 Що не так з дієздатністю НАТО?
      Блог Медіа 536
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук