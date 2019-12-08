Гончарук в Одессе анонсировал отставку чиновников: 5 лет без проверок пожарной безопасности

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук приехал в Одессу из-за пожара в колледже, в результате которого погибли 10 человек. Глава Кабмина рассказал, что последний раз колледж проверяли в июне 2014 года.

По его словам, правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в Одессе. Он добавил, что результаты расследования будут опубликованы до 20 декабря.

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Гончарук сообщил, что по поручению президента до 10 января правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры.

Премьер-министр также прокомментировал сообщение, что во время тушения пожара в Одесском колледже спасатели имели проблемы с необходимым оборудованием.

Я допускаю, что чего-то не было. Но я не думаю, что они были голые и босые и голыми руками разбирали завалы. Я в это не верю,

– заявил премьер.

Глава правительства пообещал увеличение финансирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Гончарук также анонсировал увольнение руководителя департамента образования Одесской облгосадминистрации, "который не смог организовать финансирование учебного заведения, где был пожар". Правительство обратилось к ГСЧС, чтобы отстранить и уволить руководителя и первого заместителя ГСЧС в Одесской области.

Уряд буде розбиратися, чи дійсно потрібні були потрібні волонтери для оснащення рятувальників - прем'єр-міністр. Голова ДСНС каже, що зараз рятувальники оснащені достатньо, щоб виконувати свої обов'язки. Наступного року бюджет ДСНС збільшать. pic.twitter.com/bpt5Yvtdf5 — Michael Shtekel (@mishajedi) December 8, 2019

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