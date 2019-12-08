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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Гончарук в Одессе анонсировал отставку чиновников: 5 лет без проверок пожарной безопасности

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      Премьер-министр Алексей Гончарук приехал в Одессу / ukrinform.ua

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук приехал в Одессу из-за пожара в колледже, в результате которого погибли 10 человек. Глава Кабмина рассказал, что последний раз колледж проверяли в июне 2014 года.

      По его словам, правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в Одессе. Он добавил, что результаты расследования будут опубликованы до 20 декабря.

      Обратите внимание: Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: похоронили первую жертву – фото

      Гончарук сообщил, что по поручению президента до 10 января правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры.

      Премьер-министр также прокомментировал сообщение, что во время тушения пожара в Одесском колледже спасатели имели проблемы с необходимым оборудованием.

      Я допускаю, что чего-то не было. Но я не думаю, что они были голые и босые и голыми руками разбирали завалы. Я в это не верю,
      – заявил премьер.

      Глава правительства пообещал увеличение финансирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

      Гончарук также анонсировал увольнение руководителя департамента образования Одесской облгосадминистрации, "который не смог организовать финансирование учебного заведения, где был пожар". Правительство обратилось к ГСЧС, чтобы отстранить и уволить руководителя и первого заместителя ГСЧС в Одесской области.

      Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: главное

      • Пожар произошел на улице Троицкой в ​​Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.
      • Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.
      • В результате пожара погибли десять человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин из-за тяжелых травм.
      • Число пострадавших возросло до 32 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
      • Полиция рассматривает 2 причины возгорания: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления. Также в ГСЧС высказали версию, что пожар мог возникнуть из-за неисправного удлинителя.
      • Из-за гибели людей при пожаре президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря Днем национального траура в Украине.
      Пожар в колледже Одессы: под завалами нашли еще 2 тела – число жертв возросло до 10
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Пожар в Одессе на Троицкой ГСЧС Пожар
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