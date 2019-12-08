Гончарук в Одесі анонсував відставку чиновників: коледж 5 років не перевіряли на пожежну безпеку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук приїхав до Одеси через пожежу у коледжі, в результаті якої загинули 10 осіб. Глава Кабміну розповів, що востаннє коледж перевіряли у червні 2014 року.

За його словами, уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі. Він додав, що результати розслідування опублікують до 20 грудня.

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Гончарук повідомив, що за дорученням президента до 10 січня уряд проведе повну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки усіх дитячих садків, шкіл, вузів, гуртожитків, закладів охорони здоров'я, транспортної інфраструктури.

Прем'єр-міністр також прокоментував повідомлення, що під час гасіння пожежі в Одеському коледжі рятувальники мали проблеми з необхідним обладнанням.

Я допускаю, що чогось не було. Але я не думаю, що вони були голі й босі і голими руками розбирали завали. Я в це не вірю,

– заявив прем'єр.

Голова уряду пообіцяв збільшення фінансування Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Гончарук також анонсував звільнення керівника департаменту освіти Одеської облдержадміністрації, "який не зміг організувати фінансування навчального закладу, де була пожежа". Уряд звернувся до ДСНС, щоб відсторонити і звільнити керівника та першого заступника ДСНС в Одеській області.

Уряд буде розбиратися, чи дійсно потрібні були потрібні волонтери для оснащення рятувальників - прем'єр-міністр. Голова ДСНС каже, що зараз рятувальники оснащені достатньо, щоб виконувати свої обов'язки. Наступного року бюджет ДСНС збільшать. pic.twitter.com/bpt5Yvtdf5 — Michael Shtekel (@mishajedi) December 8, 2019

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