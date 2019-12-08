Гончарук в Одесі анонсував відставку чиновників: коледж 5 років не перевіряли на пожежну безпеку
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук приїхав до Одеси через пожежу у коледжі, в результаті якої загинули 10 осіб. Глава Кабміну розповів, що востаннє коледж перевіряли у червні 2014 року.
За його словами, уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі. Він додав, що результати розслідування опублікують до 20 грудня.
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Гончарук повідомив, що за дорученням президента до 10 січня уряд проведе повну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки усіх дитячих садків, шкіл, вузів, гуртожитків, закладів охорони здоров'я, транспортної інфраструктури.
Прем'єр-міністр також прокоментував повідомлення, що під час гасіння пожежі в Одеському коледжі рятувальники мали проблеми з необхідним обладнанням.
Я допускаю, що чогось не було. Але я не думаю, що вони були голі й босі і голими руками розбирали завали. Я в це не вірю,
– заявив прем'єр.
Голова уряду пообіцяв збільшення фінансування Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Гончарук також анонсував звільнення керівника департаменту освіти Одеської облдержадміністрації, "який не зміг організувати фінансування навчального закладу, де була пожежа". Уряд звернувся до ДСНС, щоб відсторонити і звільнити керівника та першого заступника ДСНС в Одеській області.
Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі: головне
- Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
- Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
- Внаслідок пожежі загинули десять осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.
- Кількість постраждалих зросла до 32 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
- Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення. Також у ДСНС висловили версію, що пожежа могла виникнути через несправний подовжувач.
- Через загибель людей у пожежі президент Володимир Зеленський оголосив 8 грудня – Днем національної жалоби в Україні.