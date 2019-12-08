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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Гончарук в Одесі анонсував відставку чиновників: коледж 5 років не перевіряли на пожежну безпеку

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      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук приїхав в Одесу / ukrinform.ua

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук приїхав до Одеси через пожежу у коледжі, в результаті якої загинули 10 осіб. Глава Кабміну розповів, що востаннє коледж перевіряли у червні 2014 року.

      За його словами, уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі. Він додав, що результати розслідування опублікують до 20 грудня.

      Зверніть увагу: Пожежа в коледжі на Троїцькій у Одесі: поховали першу жертву – фото

      Гончарук повідомив, що за дорученням президента до 10 січня уряд проведе повну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки усіх дитячих садків, шкіл, вузів, гуртожитків, закладів охорони здоров'я, транспортної інфраструктури.

      Прем'єр-міністр також прокоментував повідомлення, що під час гасіння пожежі в Одеському коледжі рятувальники мали проблеми з необхідним обладнанням.

      Я допускаю, що чогось не було. Але я не думаю, що вони були голі й босі і голими руками розбирали завали. Я в це не вірю,
      – заявив прем'єр.

      Голова уряду пообіцяв збільшення фінансування Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

      Гончарук також анонсував звільнення керівника департаменту освіти Одеської облдержадміністрації, "який не зміг організувати фінансування навчального закладу, де була пожежа". Уряд звернувся до ДСНС, щоб відсторонити і звільнити керівника та першого заступника ДСНС в Одеській області.

      Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі: головне

      • Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
      • Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
      • Внаслідок пожежі загинули десять осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.
      • Кількість постраждалих зросла до 32 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
      • Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення. Також у ДСНС висловили версію, що пожежа могла виникнути через несправний подовжувач.
      • Через загибель людей у пожежі президент Володимир Зеленський оголосив 8 грудня – Днем національної жалоби в Україні.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Пожежа в Одесі на Троїцькій Олексій Гончарук Пожежа ДСНС
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