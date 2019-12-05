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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Пожар в колледже в Одессе: новые детали трагедии

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      Во время пожара в колледже в Одессе не было сигналов о тревоге, – СМИ / "Думская"

      Здание колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе в плане пожарной безопасности находилась в плачевном состоянии. Кроме того, после того, как там произошло возгорание, никакие предупредительные сигналы не прозвучали, поэтому многие из студентов не знали, что учебное заведение горит.

      Как рассказали студенты колледжа в комментарии изданию "Думская", все началось на третьем этаже.

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      Учительница открывает дверь, а там – уже туман. Девушки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: "Вы выходите? Вы где?" Они говорят, что не было никакой тревоги ",
      – вспоминает одна из студенток.

      Кроме того, очевидцы отмечают, что некоторые ученики звонили своим родителям из горящего здания, чтобы попрощаться. Правда, подтверждения этому пока нет.

      В то же время ученики и сотрудники колледжа говорят, что руководство три года выпрашивало у Министерства образования и науки деньги на хотя бы минимальный ремонт, но безуспешно.

      "В плане пожарной безопасности там был страх и ужас. Вагонка на стенах, узкие коридоры, единственная лестница, древние лифты, скученность, захламленность. Как такое допустили после всех предыдущих пожаров, непонятно", – отметила другая студентка.

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      К слову, в ГСЧС предварительно считают вероятной причиной пожара сломанный удлинитель. Ранее же предполагали, что возгорание произошло из-за замыкания старой электропроводки. А поспособствовали этому электрообогреватели, которые пришлось включить, потому что в колледже нет центрального отопления.

      Что известно о пожаре в колледже Одессы

      • Пожар произошел на улице Троицкой в ​​Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.
      • Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров.
      • Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
      • В результате пожара погибла студентка колледжа – 17-летняя Ксения Бабенко. Что касается пострадавших, то среди них – не только студенты, в том числе несовершеннолетние, но и преподаватели заведения и спасатели. 
      • Сейчас 15 человек считаются пропавшими и их ищут.
      • По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
      • В связи с трагедией в Одессе объявили 5 и 6 декабря днями траура.

      Обратите внимание! Список имен пострадавших в пожаре в колледже Одессы

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Пожар Новости Одессы Пожар в колледже в Одессе
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