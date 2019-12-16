Пожар в Одессе: волонтеры рассказали о скандальных подробностях

На месте пожара, который произошел 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, завершено поисковую операцию. Из-под завалов достали всех 16 погибших. Кто должен отвечать за смертельную трагедию, которая в очередной раз произошла в Одессе, – в материале 24 канала.

Во время поисковых работ часть здания разрушили для безопасного прохода во внутренний двор. Работы по расчистке продолжаются.

В том, почему Одесса который раз страдает от ужасных смертоносных пожаров и что должна делать власть, чтобы изменить эту тенденцию – давайте разбираться вместе.

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Какие пожары произошли в Одессе в последнее время?

Из наиболее резонансных – четыре.

В ночь 16-го сентября 2017 года сгорел детский лагерь "Виктория". Тогда в корпусе находились 42 ребенка. Трое из них – 8-летняя София, 9-летняя Настя и 12-летняя Снежана – погибли во время этого пожара.

Причиной пожара назвали включенный кипятильник в комнате руководителей детского ансамбля. Реального приговора до сих пор никто так и не получил. Все должностные лица одесского горсовета, которых после трагедии отстранили, вернулись на работу. Ни к тем, кто реконструировал "Викторию", ни к тем, кто выводил средства из проекта, ни к тем, кто принимал заведение в эксплуатацию, у официального следствия претензий нет. Хотя нарушения, которые впоследствии и привели к аварии, были на каждом из этих этапов. В августе 2019 года в лагерь снова заселили детей.

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10 июня этого года вспыхнул один из корпусов психиатрической больницы, где тогда находились полсотни человек. Погибли пять пациентов и медсестра, которая до последнего пыталась помочь пациентам выбраться из огня.

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Очаг пожара находился в помещении, где сушили белье, а сам огонь, по выводам ГСЧС, занесли извне. Полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством норм пожарной безопасности). Президент Украины Владимир Зеленский поручил "немедленно создать госкомиссию по расследованию".

В августе, пожар произошел уже в гостинице "Токио Стар". По предварительным анализам, возгорание произошло на втором этаже отеля – около щитовой. Отель – один из самых дешевых в городе – находился в здании трамвайного депо.

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Всего в результате пожара пострадали 19 человек, среди них – 1 ребенок и 2 иностранцев. 7 человек погибли на месте пожара, а еще один – в "скорой", а во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело 9 погибшего.

Официально в гостинице "Токио Стар" вообще не могли проживать люди. По документам, в его помещении – не отель, а склад, поэтому здание не приспособлено для такой эксплуатации. Это здание старого трамвайного депо: ангар для ремонта подвижного состава.

Главным подозреваемым по делу о пожаре в "Токио Стар" является бизнесмен Вадим Черный, которого называют владельцем здания, и администраторы отеля. Их сначала взяли под стражу. Но потом суд изменил свое решение и смягчил приговоры. Сейчас ни один из них не находится в СИЗО.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который унес жизни 16 человек, теперь стал продолжением ряда трагедий, которые произошли в причастных к городскому совету зданиях.

При чем здесь городская власть?

Все эти здания, пострадавшие от пожаров, должны прямо или опосредственно принадлежать к коммунальным структурам.

Как пояснил в одном из своих комментариев известный одесский активист и пожарный эксперт Владислав Балинский, муниципальный лагерь "Виктория" – очевидная коммунальная собственность; психиатрическая больница – госздание; "Токио стар" размещался на территории коммунального предприятия "Горэлектротранс" и имел сомнительную историю оформления аренды. Дом Асвадурова, в котором располагался колледж, также частично находился в коммунальной собственности.

Кроме того, по его словам, уровень профессионализма городского руководства ГСЧС крайне низкий и резко контрастирует с героизмом рядовых спасателей. Уровень технической оснащенности одесской ГСЧС также оставляет желать лучшего, о чем много писали активисты в последние дни.

К слову, эта проблема возникла давно. Счетная палата Украины еще в марте этого года проверяла, насколько эффективно использовала бюджетные деньги Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. И сделала вывод, что здесь все плохо – оборудование спасателей устарело и необходимо пересмотреть нормативные документы в сфере гражданской защиты.

Например, из 3564 уличных пожарных гидрантов Одесской области 1458 (40%) неисправны. На предприятиях ситуация получше – не работает всего 86 гидрантов из 2355 (3,6%). Кроме того, в городах и районах области насчитывается 1650 пожарных водоемов, 268 из которых неисправны.

Эксперт по пожарной безопасности Валентин Асауленко, вместе с тем, отмечает, что реально виновными в этой трагедии является достаточно широкий круг людей, начиная от руководителей предприятия и заканчивая должностными лицами государства. Высокий уровень коррупции в местных органах власти позволяет чиновникам закрывать глаза на нарушения правил пожарной безопасности.

В конце концов, много писали о том, как из-за инфраструктурных проблемы пожарные не могли добраться до места трагедии вовремя – подъезд был перекрыт припаркованными машинами, которые буквально приходилось раздвигать руками. Эта ситуация повторялась постоянно, на протяжении всех дней работы спасателей. Однажды в скандал даже попал народный депутат Юрий Корявченков, более известный как Юзик из Квартала 95, который оставил свой джип и заблокировал проезд пожарным к месту расчистки завалов.

Что власти города должны делать, чтобы избежать дальнейших трагедий?

Активисты и волонтеры, которые помогали в поиске людей и разборке завалов после пожара в колледже, подтвердили 24 каналу информацию о том, что городские власти постоянно пыталась или присвоить себе результаты их помощи, или мешали работать, или выступали с заявлениями, что волонтеры являются провокаторами, потому что в действительности никакой помощи никому не нужно. Спасателям даже под угрозой увольнения запретили разглашать свои потребности волонтерам, хотя не хватало абсолютно банальных вещей: ведер, обуви, налобных фонариков и перчаток, которые горожане покупали им за свой счет. Кроме того, именно волонтеры в первые дни кормили спасателей, врачей, полицейских и родственников пострадавших, пока их не попросили уйти с места трагедии.

Городской власти стоит больше внимания обращать на правила пожарной безопасности, оперативно реагировать на угрозу и реально привлекать к ответственности за совершенные нарушения. Иначе новая трагедия в городе – лишь вопрос времени. Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области уже подало в Одесский окружной административный суд иски, в которых требует полностью или частично приостановить эксплуатацию ряда домов жилого массива "Радужный", территории, зданий и сооружений рынка "Привоз", а также всех корпусов Одесского национального медицинского университета. Спасатели требуют полной остановки эксплуатации корпусов, отсоединение домов от электроснабжения и ограничения доступа к ним – за исключением проведения работ по устранению указанных в акте проверки недостатков.

Аудиторы даже составили конкретные рекомендации, как улучшить ситуацию. Причем они касались не только ситуации в городе. Они были общеукраинскими. Так, Кабинету министров рекомендовали увеличить финансирование технического переоснащения подразделений ГСЧС, а также найти деньги для местных и добровольческих пожарно-спасательных отрядов. Также палата предложила принять закон, который бы стимулировал украинского производителя разрабатывать современную пожарную и спецтехнику. Пока эти рекомендации были проигнорированы.