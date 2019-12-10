"Действует постсоветская система": как пожар в Одессе указал на проблему пожарной безопасности

Ужасная трагедия в одесском колледже заставляет пересмотреть вопрос соблюдения норм пожарной безопасности в Украине. Что делает для этого правительство и как предотвратить пожары в первую очередь в заведениях, где находятся дети, разбирался журналист 24 канала.

Одесса снова в огне. В августе страну всколыхнуло страшное бедствие – произошел пожар в гостинице "Токио Стар", который унес жизни девять человек. Через четыре месяца спустя в одесском колледже от огня погибло 12 человек, среди них были студенты. Также стоит упомянуть, что в 2017 году в той же Одессе произошел пожар в детском лагере "Виктория", тогда погибли три девочки, им было только восемь, девять и 12 лет.

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Конечно, пожары возникают и в других городах и странах. Огонь – это страшная стихия, которая может появиться где угодно, но все же существуют четкие правила противопожарной безопасности, которые помогают человечеству уменьшить риск возгорания зданий.

В Украине эти правила весьма неэффективны из-за их устарелости, отмечают эксперты. Система нам досталась в наследство от Советского Союза, когда всю ответственность за безопасность возлагали на государство.

Во всем цивилизованном мире за это отвечают собственники недвижимого имущества, бизнес, а предоставление услуг и продажу необходимых для защиты товаров осуществляет частный сектор, в Украине существует государственная монополия на пожарную безопасность, что порождает коррупцию, неэффективность и трагедии.

То, что произошло в Одессе, – это приговор всей системе, которая сегодня существует в Украине. Речь идет о предотвращении пожаров и реагировании на них,

– говорит шеф-редактор журнала "Промышленная безопасность" Андриан Галач.

Эксперт отметил, что это здание должно было быть под особым наблюдением пожарных, поскольку оно деревянное, что повышает риск возгорания, а проводка, которая и стала причиной пожара, была проведена еще в 1966 году. Трагедия в Одессе – это результат халатности со стороны государства, которое несет за это ответственность, объясняет Галач.

Что делает государство, чтобы защитить граждан от огня?

Государство выводы сделало, ведь после пожара в "Токио Стар" в правительстве заявили, что ужесточат требования к пожарной безопасности отелей. Хорошо, отели защитили, а очередной пожар произошел в здании колледжа. Очевидно, что в правительстве нет пока четкого плана реформирования системы пожарной безопасности. Они реагируют постфактум, уже после того как что-то произошло.

Вот и после трагедии в колледже премьер-министр Украины Алексей Гончарук принял решение уволить руководителя департамента образования Одесской ОГА и руководителя и заместителя Одесской ГСЧС (госслужба, которая отвечает за пожарную безопасность).

А в МВД сообщили, что готовят законопроекты для повышения пожарной безопасности в государстве – хотят увеличить финансирование для бюджетных учреждений, дадут больше денег на огнетушители, а также обяжут публиковать информацию обо всех проверках, которые проходили в госучреждениях – садиках, вузах и тому подобное.

Кроме того, предлагается увеличить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. На сегодня ответственность для руководителя учреждения, в котором выявлены нарушения, составляет всего 170 гривен штрафа.

Следовательно, определенные меры государство все же проводит, но эксперты считают, что система, которая порождает коррупцию и ошибки, сама себя не способна реформировать. Более того, как мы видим, о всеобъемлющей смене пожарной безопасности речь пока не идет.

Система, которая генерирует ошибки, не может сама себя исправить. Только МВД или ГСЧС начнет себя реформировать, то мы заранее будем знать результат,

– отмечает Андриан Галач.

Одной из главных проблем, которая мешает реформе, является коррупция, считает эксперт.

"Работники ГСЧС ходят к частным предпринимателям, ища нарушения и выписывая штрафы, но на социальные объекты им обычно не хватает времени или возможностей", – говорит Галач.

Такая ситуация, считает он, является результатом многолетнего халатного отношения со стороны государства к проблеме противопожарной безопасности.

У нас действует старая, постсоветская система, которая за годы независимости стала еще хуже. В ней царит безответственность и коррупция. Необходимо отдать как можно больше функций в частный сектор. Государство не может отвечать за миллиарды возможных событий,

– уверен Галач.

Вопросы обслуживания, обучения безопасности, производство и продажу средств для защиты от огня можно вполне передать в частные руки, считает эксперт.

Так делают во всем цивилизованном мире. Частные компании отвечают своей репутацией, если что-то будет не так. Мы же ищем какой-то отдельный украинский путь, который всегда заканчивается тем, что за этим скрывается коррупция. Государство должно только устанавливать правила игры на этом рынке и показывать пример для частного сектора, как именно нужно защищаться от огня,

– говорит Галач.

По его убеждению, в Украине необходимо установить минимальные требования для всех. Их должно быть немного, но они должны быть обязательными. Надо переложить ответственность на собственников помещений. Бизнес должен прекращаться, если он не соблюдает требований пожарной безопасности, заявил эксперт.

Как защитить ребенка от пожара, когда он не дома?

Итак, мы выяснили, что на государство особо полагаться нельзя, поэтому вопрос безопасности собственных детей необходимо полностью брать в свои руки. Можно самостоятельно проверить, есть ли в помещении заведения система сигнализации и тушения пожара. Также должны быть огнетушители, противогазы и понятная система эвакуации.

Эксперты советуют обязательно пообщаться с администрацией заведения, где находится ребенок. Спросить надо о следующем:

Когда проверялось помещение с точки зрения пожарной безопасности?

Есть ли запасной открытый выход из помещения?

Есть ли знающие люди, которые работают с детьми, как пользоваться огнетушителем и оказывать первичную медицинскую помощь?

Если вы выясните, что в учреждении существуют проблемы с пожарной безопасностью, вы вправе требовать, чтобы руководство решило их.

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