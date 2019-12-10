"Діє пострадянська система": як пожежа в Одесі вказала на проблему пожежної безпеки

Жахлива трагедія в одеському коледжі змушує переглянути питання дотримання норм пожежної безпеки в Україні. Що робить для цього уряд та як запобігти пожежам передусім в закладах, де знаходяться діти, розбирався журналіст 24 каналу.

Одеса знов у вогні. У серпні країну сколихнуло страшне лихо – сталась пожежа у готелі "Токіо Стар", яка забрала життя дев’ятьох людей. Через чотири місяці потому в одеському коледжі від вогню загинуло 12 людей, серед них були студенти. Також варто згадати, що у 2017 році в тій самій Одесі сталась пожежа в дитячому таборі "Вікторія", тоді загинули три дівчинки, їм було лише вісім, дев’ять та 12 років.

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Звісно, пожежі виникають й в інших містах й країнах. Вогонь це страшна стихія, яка може з’явитися будь-де, але усе таки існують чіткі правила протипожежної безпеки, які допомагають людству зменшити ризик загорання будівель.

В Україні ці правила доволі неефективні через їх застарілість, зазначають експерти. Система нам дісталась у спадок від радянського союзу, коли всю відповідальність за безпеку покладали на державу.

В усьому цивілізованому світі за це відповідають власники нерухомого майна, бізнес, а надання послуг й продаж необхідних для захисту товарів здійснює приватний сектор, в України ж існує державна монополія на пожежну безпеку, що породжує корупцію, неефективність й трагедії.

Те, що відбулося в Одесі це вирок всій системі, яка сьогодні існує в Україні. Мова йде про запобігання пожежам та реагування на них,

– каже шеф-редактор журналу "Промислова безпека" Андріан Галач.

Експерт зауважив, що ця будівля мала бути під особливим наглядом пожежників, оскільки вона дерев’яна, що підвищує ризик загорання, а проводка, яка й стала причиною пожежі, була проведена ще у 1966 році. Трагедія в Одесі це результат халатності з боку держави, яка несе за це відповідальність, пояснює Галач.

Що робить держава щоб захистити громадян від вогню?

Держава висновки зробила, адже після пожежі в "Токіо Стар", в уряді заявили, що посилять вимоги до пожежної безпеки готелів. Гаразд, готелі захистили, а чергова пожежа сталась в будівлі коледжу. Очевидно, що в уряді немає поки що чіткого плану реформування системи пожежної безпеки. Вони реагують постфактум, вже після того як щось сталось.

От й після трагедії в коледжі, прем’єр-міністр Україні Олексій Гончарук ухвалив рішення звільнити керівника департаменту освіти Одеської ОДА та керівника і заступника Одеської ДСНС (держслужба, яка відповідає за пожежну безпеку).

А у МВС повідомили, що готують законопроекти для підвищення пожежної безпеки в державі – хочуть збільшити фінансування для бюджетних установ, дадуть більше грошей на вогнегасники, а також зобов’яжуть публікувати інформацію про всі перевірки, які відбувались в держустановах – садочках, ВУЗах тощо.

Крім того, пропонується збільшити штрафи за порушення правил пожежної безпеки. На сьогодні відповідальність для керівника установи, в якому виявлено порушення, становить всього 170 гривень штрафу.

Отже, певні міри держава все таки проводить, але експерти вважають, що система, яка породжує корупцію й помилки сама себе не здатна реформувати. Більш того, як ми бачимо, про всеохоплюючу зміну пожежної безпеки мова наразі не йде.

Система, яка генерує помилки не може сама себе виправити. Тільки МВС чи ДСНС почне себе реформувати, то ми заздалегідь будемо знати результат,

– наголошує Андріан Галач.

Однією з головних проблем, яка заважає реформі є корупція, вважає експерт.

"Працівники ДСНС ходять до приватних підприємців, шукаючи порушення й виписуючи штрафи, але на соціальні об’єкти їм зазвичай не вистачає часу або можливостей", – каже Галач.

Така ситуація, вважає він, є результатом багаторічного халатного ставлення з боку держави до проблему протипожежної безпеки.

У нас діє стара, пострадянська система, яка за роки незалежності стала ще гіршою. У ній панує безвідповідальність та корупція. Необхідно віддати як можна більше функцій у приватний сектор. Держава не може відповідати за мільярди можливих подій,

– впевнений Галач.

Питання обслуговування, навчання безпеці, виробництво й продаж засобів для захисту від вогню, можна цілком передати у приватні руки, вважає експерт.

Так роблять у всьому цивілізованому світі. Приватні компанії відповідають своєю репутацією, якщо щось буде не так. Ми ж шукаємо якійсь окремий український шлях, що завжди закінчується лише тим, що за цим ховається корупція. Держава мусить лише встановлювати правила гри на цьому ринку й показувати приклад для приватного сектору, як саме потрібно захищатися від вогню,

– каже Галач.

За його переконанням, в Україні необхідно встановити мінімальні вимоги для всіх. Їх має бути не багато, але вони повинні бути обов’язковими. Треба перекласти відповідальність на власників приміщень. Бізнес має припинятися, якщо він не дотримується вимог пожежної безпеки, заявив експерт.

Як захистити дитину від пожежі, коли вона не вдома?

Отже, ми з’ясували, що на державу особливо покладатися не можна, тому питання безпеки власних дітей необхідно цілком брати у свої руки. Можна самостійно перевірити чи є в приміщенні закладу система сигналізації й гасіння пожежі. Також мають бути вогнегасники, протигази та зрозуміла система евакуації.

Експерти радять обов’язково поспілкуватися з адміністрацією закладу, де знаходиться дитина. Запитати треба про наступне:

Коли перевірялося приміщення з точки зору пожежної безпеки?

Чи є запасний відкритий вихід з приміщення?

Чи обізнані люди, які працюють з дітьми як користуватися вогнегасником та надавати первинну медичну допомогу?

Якщо ви з’ясуєте, що в закладі існують проблеми з пожежною безпекою, ви вправі вимагати аби керівництво вирішило їх.

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