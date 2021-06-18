В сети опубликовали сразу два видео этого события. Там указано, что это случилось примерно в половине первого дня 17 июня.

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Авто проехало чудом

Транспорт пожарных занесло в момент, когда он проезжал светофор. На видео видно, что легковушки на дороге стоят, но никто даже не пытается дать дорогу.

Поэтому водителю авто ГСЧС пришлось делать резкий поворот на перекрестке. Он едет по встречной полосе, а затем возвращается на свою. Как следствие, его начинает заносить в разные стороны.

В определенный момент авто даже близко к тому, чтобы перевернуться. Однако водителю все же удается его выровнять и не задеть легковушки рядом. На этот вызов спасатели смогли приехать вовремя.

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Обратите внимание! Во Львове 12 июня водитель Fiat Doblo не пропускал авто спасателей, которые ехали ликвидировать пожар. Вследствие этого события обгорел 26-летний мужчина. Патрульные выписали нарушителю штраф.