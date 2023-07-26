Детали Кравченко рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Он отметил, что уже 12 сутки в условиях экстримальной жары Греция борется с десятками лесных пожаров.

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По словам Кравченко, сейчас зафиксировали 82 очага пожаров. Из них 64 вспыхнули 22 июля. Пожарная опасность сохраняется практически на территории всей Греции. В частности, говорится о туристических локациях, которые любимы среди украинских туристов.

Мы получали несколько десятков обращений на горячую линию украинцев. Эти обращения не касались непосредственной угрозы для жизни людей. Скорее говорилось о консультациях, информировании,

– говорится в сообщении.

Кроме того, есть обращения от людей, чьи родные находятся в Греции. Связь с ними поддерживается постоянно. Посольство осуществляет перманентный мониторинг ситуации и оценивает перспективы развития.

Данных о пострадавших украинцев, к счастью, нет.

Пожары в Греции – главное

В Греции по состоянию на июль 2023 года начались масштабные лесные пожары. Из-за них уже объявили о самой масштабной эвакуации в истории страны. В регионе Пелопоннес столбик термометра показал более 46 градусов. Только с острова Родос пришлось вывезти около 20 тысяч туристов. Кроме того, эвакуация началась на Корфу.