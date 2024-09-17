Однако это загрязнение является незначительным. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины – Александр Краснолуцкий, передает 24 Канал.

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Какая ситуация с воздухом в Киеве из-за пожаров в области

Первый заместитель главы Минприроды отметил, что ситуацию с загрязнением воздуха можно отследить на карте "ЭкоУгроза", которая является официальными данными Министерства защиты окружающей среды.

На сегодня воздух в Киеве загрязнен, но оно является незначительными. Вместе с тем, все равно хочу предупредить граждан, чтобы меньше нужно находиться на открытом воздухе, действительно проводить влажную уборку помещения, по возможности закрывать окна и проводить кондиционирование помещений,

– подчеркнул Краснолуцкий.

Он также призвал киевлян потреблять больше воды, минимум 2 – 3 литра, чтобы уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье.

Как долго может продолжаться загрязнение воздуха в Киеве

Первый заместитель Министра защиты окружающей среды отметил, что сейчас у нас идет война, и эти пожары возникают, в частности, и из-за боевых действий.

"Каждую ночь Российская Федерация запускает по нам "Шахеды", идут обстрелы ракетами. Соответственно, сухая погода, отсутствие дождя, она расширяет эти пожары. Поэтому мы уже живем в такой ситуации несколько лет стабильной войны", – сказал Александр Краснолуцкий.

В то же время чиновник поблагодарил за ликвидацию пожара и его последствий лесоводам, Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Кроме того, работает экологическая инспекция, которая подсчитывает убытки для того, чтобы привлечь захватчиков к ответственности.