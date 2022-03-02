Согласно инициативе, предлагают внести изменения в Уголовный кодекс. Одно из новшеств – запрет амнистии для осужденных за диверсию и государственную измену.

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Амнистия по этим статьям не предполагается

Никакой амнистии за диверсии и измену Родине. Максимальная мера наказания – пожизненное заключение,

– написал народный депутат от "Слуги Народа" Максим Бужанский.

Так, максимальное наказание, прописанное в законопроекте, – это лишение свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы, с обязательной конфискацией всего имущества.

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