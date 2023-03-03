Дискуссия насчет Шольца ведется с весны прошлого года. Об этом 24 Канала рассказал политический и экономический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Поддержка будет продолжаться

В последние месяцы политический эксперт акцентировал на том, что Германия будет помогать Украине, потому что риторика очень существенно меняется. Проблема была только в том, говорит Клочок, что Германия не была готова политически к публичной поддержке Украины. Не было и социальной готовности, ведь настроения населения довольно размыты. Тотальной поддержки политики правительства по военной помощи Украине нет.

Сейчас можно говорить о 50 на 50, но пророссийские настроения достаточно сильны, это ошибка самой Германии. Она толерует кремлевские нарративы в обществе, также отсутствует нормальная информационная политика,

– утверждает Клочок.

Сейчас это пересматривается. Кроме того, после визита в Украину прозвучало заявление Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что Германия не будет другом России в ближайшем будущем. То есть для страны Россия – враг.

Шольц – просто красавец, говорю откровенно. Я приветствую его позицию. Он сумел переломить немцев в правительстве и политической среде в том, что помощь Украине должна поступать. Сегодня у нас есть решение о передаче танков. Это серьезная вещь,

– замечает аналитик.

Да, в настоящее время Германия категорически против поставок Украине самолетов, однако и это временно. В дальнейшем, убежден Клочок, страна изменит свою позицию. Она поставляет Украине больше оружия из стран Европейского Союза. Должное нужно отдать США и Великобритании, которые работали с Германией.

Главное, что Германия – страна с самой мощной экономикой в Европе – стала лидером. Вооружение поступает системно. Это очень показательно,

– считает Валерий Клочок.

В настоящее время Шольц находится с официальным визитом в США. По мнению политического эксперта, мы услышим соответствующие заявления о том, что поддержка будет продолжена. "По крайней мере, сейчас звучит, что Евросоюз принял все формальные решения о передаче Украине необходимых боеприпасов", – подчеркнул он.

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