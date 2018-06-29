Позор: в соцсетях распространяют видео с линии производства Tesla

В соцсетях распространяют видео, на котором показан один из цехов, на котором происходит сбор автомобилей Tesla. Увиденное откровенно удивляет и даже шокирует пользователей.

Ведь Tesla ассоциируется с инновационными технологиями. И как свидетельствует видео автомобили собирают вручную на конвейере, а корпуса машин для старта работ поднимают автопогрузчиком. При этом, каждый корпус проезжает более 1300 метров через плохо организованную логистику. При этом в другой части видим кучу мусора со сборочных компонентов и материалов.

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Пользователь, который снял это видео, называет такую ситуацию "настоящим позором" и "каменным веком производства".

Ситуация в цехе Tesla: видео

Как пишет Business Insider, такая ситуация может быть связана с затруднительным финансовым положением Tesla.

На видео отреагировал и руководитель компании Илон Маск. Он пояснил, что новая сборочная линия показывает лучшее качество, чем традиционные решения.

Flying in the face of any scientific and engineering knowledge, Elon Musk says his ad-hoc assembly line is state-of-the-art. In fact, it's an embarrassment. Here it is, ladies and gentlemen, aerial footage of Tesla's "alien dreadnaught". https://t.co/jZuAD8vVmW — skabooshka (@skabooshka) 27 июня 2018 г.

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