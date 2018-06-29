16:03
29 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
28°C 20°C
  • суббота
    21°C 17°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина
Вєсті Кремля
22:01, 28 июня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, 28 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект

Позор: в соцсетях распространяют видео с линии производства Tesla

344 Читати новину українською
Ситуация в цехе Tesla
Ситуация в цехе Tesla

В соцсетях распространяют видео, на котором показан один из цехов, на котором происходит сбор автомобилей Tesla. Увиденное откровенно удивляет и даже шокирует пользователей.

Ведь Tesla ассоциируется с инновационными технологиями. И как свидетельствует видео автомобили собирают вручную на конвейере, а корпуса машин для старта работ поднимают автопогрузчиком. При этом, каждый корпус проезжает более 1300 метров через плохо организованную логистику. При этом в другой части видим кучу мусора со сборочных компонентов и материалов.

Читайте также: Как будет выглядеть Tesla Model Y: Илон Маск показал тизер электрокара

Пользователь, который снял это видео, называет такую ситуацию "настоящим позором" и "каменным веком производства".

Ситуация в цехе Tesla: видео

Как пишет Business Insider, такая ситуация может быть связана с затруднительным финансовым положением Tesla.

На видео отреагировал и руководитель компании Илон Маск. Он пояснил, что новая сборочная линия показывает лучшее качество, чем традиционные решения.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

 

Теги: Техно Tesla Илон Маск Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
сегодня, 15:00 Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
Христина Бердинських 122
Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
сегодня, 14:00 Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
Сергій Лещенко 145
Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
сегодня, 13:00 Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
Мустафа Найєм 115
Первая кровь: кто и почему напал на ромов?
сегодня, 12:14 Первая кровь: кто и почему напал на ромов?
Наталія Лебідь 379
Почему украинский лес продолжают вырубать и экспортировать даже после официального запрета
сегодня, 11:00 Почему украинский лес продолжают вырубать и экспортировать даже после официального запрета
Сергій Фурса 224
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук