Позор: в соцсетях распространяют видео с линии производства Tesla
В соцсетях распространяют видео, на котором показан один из цехов, на котором происходит сбор автомобилей Tesla. Увиденное откровенно удивляет и даже шокирует пользователей.
Ведь Tesla ассоциируется с инновационными технологиями. И как свидетельствует видео автомобили собирают вручную на конвейере, а корпуса машин для старта работ поднимают автопогрузчиком. При этом, каждый корпус проезжает более 1300 метров через плохо организованную логистику. При этом в другой части видим кучу мусора со сборочных компонентов и материалов.
Читайте также: Как будет выглядеть Tesla Model Y: Илон Маск показал тизер электрокара
Пользователь, который снял это видео, называет такую ситуацию "настоящим позором" и "каменным веком производства".
Ситуация в цехе Tesla: видео
Как пишет Business Insider, такая ситуация может быть связана с затруднительным финансовым положением Tesla.
На видео отреагировал и руководитель компании Илон Маск. Он пояснил, что новая сборочная линия показывает лучшее качество, чем традиционные решения.
Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно
Выбор редакции
-
Украина готова передать России 23 осужденных ее гражданина в обмен на 23 своих, – Денисовасегодня, 14:52
-
В Тунисе несколько сотен украинских туристов уже вторые сутки не могут вернуться в Украинусегодня, 14:17
-
Филарет объяснил, почему Бог не простит россиян, которые воюют на Донбассесегодня, 13:14