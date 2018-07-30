Правда ли что Трамп сотрудничает с Россией

Иногда я думаю, что надо делать уже отдельную передачу о Дональде Трампе. Он настолько часто выдает безумные новости, что без сюжетов она бы точно не осталась. Но пока это не произошло, буду тут вас радовать его приключениями. Последние новости такие: юрист президента (хотя его правильнее было бы назвать "решалой") Майкл Коэн фактически обвинил Трампа в сотрудничестве с Россией.

Дело было так: 9 июня 2016 года руководители штаба тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа встретились в его же небоскребе в Нью-Йорке с россиянкой Натальей Весельницкой и еще четырьмя людьми, связанными с Кремлем. В электронной переписке перед встречей российские участники встречи обещали предоставить американцам "грязь на Хиллари Клинтон" – соперницу Трампа на выборах.

Читайте также: Агент Путина: почему США боятся, что Трамп сдаст родину Кремлю

По сути дела, это было предложение помощи во внутренней американской политической борьбе со стороны враждебного иностранного государства. Проще говоря, россияне предложили Трампу и его команде продать Родину за победу на выборах президента. Однако штаб кандидата согласился. Сейчас его представители говорят, что не очень понимали, с кем будут говорить. По их словам, подобные переговоры с разными людьми шли тогда постоянно, и этой конкретной встрече никто не уделил особого внимания.



При этом они утверждают, что никаких результатов у переговоров не было. Трамп и вовсе заявляет, что ничего об этой встрече не знал, а если бы знал, то никогда бы не согласился на ее проведение. А это сейчас – ключевой вопрос. Если он все знал, то президента тут же можно обвинить в измене Родине, заговоре с россиянами и много чем еще. Трамп, конечно, этого не хочет. Он будет отпираться до последнего. Но я в его оправдания и в оправдания его команды не очень верю.

Читайте также: "Дать по рогам Индии, США и Израилю": в мире может появиться радикальное Исламское государство

Смотрите: Встреча, вокруг которой все крутится, была очень секретной и сереьзной. С американской стороны в переговорах участвовали только родной сын президента, зять и глава предвыборного штаба – Пол Манафорт. На какую-то проходную встречу с непонятно кем такой состав участников не собирается. Отправили бы какого-то мелкого клерка, чтобы он все проверил – просто чтобы не замазываться в этой истории, но нет. Все главные люди штаба Трампа туда пошли.



Пол Манафорт

Всего за 2 дня до этой встречи Трамп публично пообещал вскоре рассказать обо всех проделках четы Клинтон. Если он не знал о готовящейся передаче "грязи на Клинтон", то что же он собирался рассказать? Или все-таки он знал? Еще один интересный момент. Спустя некоторое время компромат против соперницы Трампа все-таки появился. А источником грязи стала, конечно, российская разведка!

Уже уволенный Трампом главный стратег Белого дома Стив Бэннон в одном из своих интервью сказал: "Шансы, что сын президента не сходил с этими россиянами в офис к своему отцу на 26 этаж равны нулю". Но это все-таки предположение. Но вот личный юрист Трампа Майкл Коэн знает все абсолютно точно. Этот человек – классический "решала" из фильмов про мафию.

Он решал для Трампа все сколькие и неприятных дела, вел переговоры с преступным миром, устраивал тайные встречи с нехорошими людьми и так далее. Недавно стало известно, что именно Коэн платил порнозвезде Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал за молчание об их отношениях с Трампом.



Майкл Коэн



Так вот, Коэн официально признался следователям, что Трамп прекрасно все знал о встрече руководства своего штаба с россиянами и был не против получить от них информацию, порочащую Хиллари Клинтон. Фактически это означает, что Трамп действительно работал в одной упряжке вместе с Кремлем на выборах 2016 года. А раз так, то и Америкой они управляют вместе. Самая важная и могущественная страна мира может оказаться под мощнейшим влиянием извне.

Сейчас люди Трампа говорят, что Коэн все врет, что президент ничего не знал о встрече своих сына, зятя и главы предвыборного штаба в своем небоскребе, где он сам в этот момент находился. Может и не знал. Но поверить в это становится все сложнее и сложнее. Коэн, кстати, позаботился о том, чтобы на него не свалили все проблемы Трампа. Он записывал свои разговоры с президентом на диктофон.

Я почти не сомневаюсь, что там наберется информации сразу на несколько уголовных дел против Трампа. Включая, конечно, сотрудничество с Россией и измену Родине. Чувствую, осень в Америке будет очень жаркой.