В первые дни сопротивления украинцы относительно хаотично пытались проинформировать россиян о том, что Кремль не проводит никакой спецоперации, что речь идет о тотальной войне. Какие-то корректировки действий украинцев в соцсетях проводили чиновники некоторых ведомств, заброшенных на информационный фронт.

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Судя по многочисленным скриншотам, которые украинцы публикуют в соцсетях, тысячи людей начали выкладывать в Google Maps фотографии уничтоженных оккупантов , а также писать россиянам во все доступные соцсети. Однако большинство подобных сообщений, к сожалению, вызывают у россиян только агрессию, из-за чего эффективность всех мер значительно снижается.

Сражение с холодильником не выиграешь фотографиями с трупами

Кремлевская пропаганда обрабатывала россиян антиукраинской риторикой на протяжении 20 лет. Информационная война с Украиной, которую Путин начал сначала в России, впервые заключалась в подъеме патриотических настроений. Впоследствии пропагандисты меняли риторику и начали рассказывать о неполноценности украинцев.

Конечно, максимальная закачка всей 130-миллионной страны пришлась на 2013-2014 годы и фактически не прекращалась до сих пор. Поэтому полномасштабную войну с Украиной большинство россиян поддерживает. Особенно войну в формате "спецоперации", когда "не страдают мирные жители".

Дело в том, что из-за пересмотра Скабеевой психология почти каждого россиянина уничтожила критическое мышление. Информационная бомбардировка, проводившаяся в РФ с 2002 года, привела к тому, что даже условно сознательные люди начали верить в "фашистов в Украине". Именно так работает пропаганда: если забрасывать какой-то тезис из каждого утюга, человек постепенно начинает ему верить. Выбить эти нарративы из психики очень сложно. Именно поэтому даже некоторые матери пленных больше задаются вопросами, произошедшими с танком, и не верят собственным детям.

Доносить какую-либо информацию таким людям следует с учетом их психического состояния.

Как украинцам общаться с россиянами

Главной задачей информационной армии Украины является влияние на настроения среди российского общества, но исключительно забросами фотографий мертвых оккупантов, к сожалению, этого не достичь. Написание отзывов в Google maps с распространением ужасающих картинок – действенное мероприятие. Однако единственная его эффективность заключается в том, что подобные массовые рассылки дадут россиянам понять, что речь идет не о "спецоперации".

Гораздо более эффективными в противостоянии с оккупантами могут быть попытки убедить россиян в том, что Путин – Гитлер, а именно попытки задействовать остатки их критического мышления. Сделать это можно, задавая им вопросы без требования ответа. Главное, чтобы у россиян пошатнулась вера в их незыблемую пропаганду. При этом никакой агрессии в общении не должно быть, поскольку цель информационной армии – остановка войны на наших условиях. В случае если хотя бы какое-то весомое количество россиян прекратит верить пропаганде, они поймут, что плохо живут именно из-за имперских амбиций Путина.

Варианты вопросов, которые можно задавать россиянам для активизации критического мышления / Фото из соцсетей:

Кроме того, до каждого из граждан России важно донести информацию о неотвратимости призыва в службу и заброс в Украину для участия в войне для их сына/брата/супруга. Не нужно говорить неправду, но реальная ситуация именно такова, что Путин вполне может отправлять на войну не только военных, но всех вообще.

Картинки, мотивирующие россиян не идти в армию и срывать мобилизацию / Фото соцсетей:

Для распространения антивоенных настроений эффективно использовать цитаты и призывы российских звезд, пусть их даже не так и много.

Информационная поддержка необходима Украине на равных с военной и экономической

В условиях войны каждый из украинцев, кто находится в безопасности, должен так или иначе приобщиться к работе на победу. Крайне важно все:

работа позволяет поддерживать экономику государства;

волонтерство помогает переселенцам и военным, а также оказавшимся в затруднительном положении;

централизованное участие в информационном противодействии крайне важно для сопротивления дезинформации внутри общества, а также для влияния на россиян и ускорения нашей победы;

однако каждый должен понимать, для чего и зачем он это делает, потому что писать посты ради постов неэффективно.

До некоторых начало доходить

Конечно, не все россияне крайне "отбиты", некоторых судьба своих сыновей, братьев и родителей все же хоть немного беспокоит. Но точно не из-за их участия в военных преступлениях, поскольку украинцев россияне ненавидят. Поэтому вопрос, где находятся их дети, возник во многих чиновниках. Поскольку скрыть участие России в полноценной военной кампании реально невозможно.

Так, в Кузбассе матери захватчиков атаковали растерянного губернатора, который под давлением вынужден был признать, что молодых и неподготовленных забросили в Украину для участия в кровавой войне.