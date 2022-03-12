Каждый регион Украины пытается сделать все возможное для победы над российскими оккупантами. Волыни удалось частично решить вопрос с транспортом для развоза гуманитарной помощи.

Интересно Российские оккупанты украли гуманитарный груз, который доставили в Энергодар

Национализация фур

Как рассказал председатель Волынской ВГА Юрий Погуляйко, область национализировала 23 фуры и товары из России и Беларуси. Часть транспорта отдадут военным и пограничникам.

Остальные машины будут возить гуманитарную помощь в другие регионы.

Вас может заинтересовать: Возле Одессы 600 российских морпехов не захотели воевать и устроили бунт