Первое, что нужно сделать – это повесить на ошейник данные любимца и свой номер телефона. Это может спасти ему жизнь, если животное потеряется.

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Как организовать эвакуацию и пребывание в укрытиях животных

Позаботьтесь об идентификаторе для вашего любимца с контактами. Закрепите его на ошейнике.

Подготовьте медикаменты, ветпаспорт, поводки и ошейник, еду и воду минимум на 7 дней, миски, туалет/подгузники для кошек и мелких собак, мусорные пакеты, бумажные полотенца, влажные салфетки, дезинфектор, игрушки.

Промаркируйте переноску для животного.

Во время переезда

Обязательно держите собак на поводке, кошкек, мелких животных – в переносках.

Будьте терпеливы и готовы к поведению животных, особенно в толпе или при взрывах.

Во время перевозки в поезде

В Украине во время военного положения разрешили перевозить животных при наличии ветпаспорта и переноски.

При эвакуации за границу узнайте заранее правила перевозки в страну ЕС с животным.

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