Купальный сезон открыт! А вместе с ним и сезон солнечных ванн. Сегодня поговорим про майский загар – полезен или нет.

Солнце является самой лучшей и мощной бактерицидной лампой, которую только можно себе представить. Прямых солнечных лучей боятся вирусы, бактерии, грибки…

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Умеренные "дозированные" солнечные ванны окажут благотворное влияние на весь организм. Под воздействием ультрафиолетового излучения у человека вырабатывается витамин D3, который укрепляет иммунную систему и кости, замедляет рост раковых клеток, ослабляет симптоматику такого сложного заболевания, как псориаз. Инсоляция активизирует обменные процессы в коже, повышает тонус кровеносных капилляров.

Помним, что умеренные солнечные ванны полезны, если нет противопоказаний по здоровью, и с обязательным соблюдением всех правил и учетом индивидуальных особенностей организма.

Правила полезного загара:

Оптимальное время для солнечных ванн – с 9 до 11 утра и с 16 до 19 вечера.

– с 9 до 11 утра и с 16 до 19 вечера. Чтобы избежать солнечных ожогов, фитостарения и рака кожи, обязательно используйте солнцезащитную косметику.

Лучшее место для загара – в отдалении от дорог и промышленных районов.

– в отдалении от дорог и промышленных районов. Не забываем о широкополой шляпе, солнцезащитных очках и бутылочке воды.

Майский загар имеет свои особенности / Фото Pixabay

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К отрицательным моментам майского загара можно отнести то, что организм ослаблен после зимы, а кожа, обезвоженная под воздействием низких температур и сухого воздуха помещений, стала хрупкой и уязвимой.

Поэтому майская инсоляция может нанести негативное воздействие.

Также может пострадать иммунитет, если уже в мае перестараться с солнечными ваннами, и тогда организм на какое-то время практически утратит способность сопротивляться многочисленным вирусам, что в нынешнее время совсем нам не надо!