В распоряжении редакции "ZN.UA" оказался правительственный темник, посвященный ситуации со сменой руководства НАК "Нафтогаз". В документе собраны готовые ответы на большинство неудобных вопросов, которые могут ставить действующей провластной команде после одиозной смены руководства компании.

Основной упор в большинстве готовых ответов делается на плохих финансовых результатах компании, и провале программы наращивания собственной добычи газа, которой кстати в свое время в НАК занимался сам Витренко, также без результатов. Но не чураются авторы темника и откровенных манипуляций и лжи.

В частности, в ответ на вопрос, не был ли Витренко назначен с нарушением антикоррупционного законодательства, учитывая, что закон запрещает назначение руководителями госкомпаний тех должностных лиц, которые ранее в исполнительной власти осуществляли надзор за этими госкомпаниями, советуют настаивать на том, что Министерство энергетики никакого надзора за работой Нафтогаза не осуществляет.

А назначение Витренко на должность, как оказывается, происходило "в соответствии с законом и ради интересов общества", буквально "Если в данном случае интересы общества расходятся с интересами отдельных менеджеров, отдельных экспертов или со взглядами друзей Украины за рубежом, то мы должны еще раз и еще раз объяснять, в чем конкретно заключаются интересы общества .

Вопросам касательно отношения друзей Украины за рубежом отдельно посвящено несколько частей темника. Основные посылы из них:

"Западных политиков или дипломатов и не должно интересовать то, что интересует нашу власть и общество";

"Важно корректно оценивать заявления, которые сейчас звучат. Что защищают на Западе? Не фамилию, а принципы – корпоративное управление. Мы поддерживаем корпоративное управление, мы уже третий год защищаем от нападок с разных сторон наблюдательные советы в государственных компаниях";

"Надо отдать Андрею Коболеву должное. Вместе с командой в Нафтогазе с 2014 года он сделал много. Но – вместе с командой. В какой был в том числе и Юрий Витренко на одной из лидирующих позиций".

При этом "обжалования в судах поставят Коболева в один ряд с такими деятелями, как экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров или какие-либо недобросовестные прокуроры, которых поувольняли из системы, а они пытаются восстановиться через суды".

Интересно, что в ответ на вопрос, почему же тогда не сменить руководство Укрзализныци, где финансовая ситуация значительно хуже, предлагают следующий тезис: "ситуация в УЗ особая и связана она, прежде всего, с тем, что до сих пор существует несправедливость в том , что не все, кто пользуется услугами компании, платит за это справедливую цену . Якобы в системе газоснабжения во времена существования различных цен для бизнеса и домохозяйств ситуация принципиально отличалась.

Отдельно, а также полужирным выносится ответ на вопрос, который поставил ZN.UA, что реальная причина смены руководства компании связана с его отказом перечислять средства резервов на программу "Большая стройка". Ожидаемо, что аргументированного возражения этого в темнике вы не найдете – только пустые фразы.

Издание опубликовало полный текст документа для ознакомления читателя с логикой государственной лжи и техниками замыливания глаз.