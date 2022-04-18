Об этом сообщил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль во время брифинга, сообщает 24 канал.

Важно Больше миллиона украинцев вернулись в страну за время войны

Постановлением правительства четко определены, какие категории имеют право на выплату из-за войны России против Украины. Это зарегистрированные внутриперемещенные лица, в частности:

украинцы, которые эвакуируются из районов боевых действий,

а также проживающие в деоккупированных населенных пунктах.

Кроме выплат от государства, наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить выплаты от международных гуманитарных организаций. Речь идет об ООН и ЮНИСЕФ.

Правительство уже приняло постановление о возможности оформления такой помощи через портал Дия. Сейчас работают над технической реализацией такого решения,

– сказал Шмыгаль.

Также на уровне Кабмина зафиксировали, что оказавшимся во временной оккупации или окружении украинцам в полном объеме продолжают выплату всех социальных выплат:

пенсий,

соцпомощи,

льгот,

субсидий.

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