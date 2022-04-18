Об этом сообщил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль во время брифинга, сообщает 24 канал.
Важно Больше миллиона украинцев вернулись в страну за время войны
Постановлением правительства четко определены, какие категории имеют право на выплату из-за войны России против Украины. Это зарегистрированные внутриперемещенные лица, в частности:
- украинцы, которые эвакуируются из районов боевых действий,
- а также проживающие в деоккупированных населенных пунктах.
Кроме выплат от государства, наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить выплаты от международных гуманитарных организаций. Речь идет об ООН и ЮНИСЕФ.
Правительство уже приняло постановление о возможности оформления такой помощи через портал Дия. Сейчас работают над технической реализацией такого решения,
– сказал Шмыгаль.
Также на уровне Кабмина зафиксировали, что оказавшимся во временной оккупации или окружении украинцам в полном объеме продолжают выплату всех социальных выплат:
- пенсий,
- соцпомощи,
- льгот,
- субсидий.
Правительство создало структуру, которая будет заниматься пленными: смотрите видео