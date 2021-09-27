Кабмин прекратил полномочия членов правления Сергея Переломы и Ярослава Теклюка. Решение одобрили 27 сентября.
Ранее Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Ватерландер подтвердил, что уходит из компании
Полномочия всех членов наблюдательного совета прекращены, поэтому акционер и новое руководство будут принимать все важные для компании решения до избрания нового состава наблюдательного совета,
– подчеркнула экс-заместитель председателя наблюдательного совета Юлия Ковалив.
Отметим, Кабмин уволил трех членов наблюдательного совета НАК от государства, таким образом получив право выполнять функции наблюдательного совета. После этого правительство внесло изменения в правление, освободив двух членов, которые там оставались, и назначив четырех,
Кого избрали новыми членами правления
- Советника председателя правления по вопросам добычи газа Маврикия Калугина;
- директора по управлению персоналом и социальной политике Елену Бойченко;
- главу казначейских операций и начальника казначейского департамента Романа Чумака;
- издание "РБК-Украина" пишет, что новым членом избрали также советника председателя правления Владислава Воловика.
Ковалив пожелала им мудрости, профессионализма и ответственности: "За плечами таких решений стоит не только 30-тысячный коллектив, но и финансовая стабильность государства и ее энергетическая безопасность".
О таком решении просил Витренко
Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко написал письмо в адрес премьера Дениса Шмыгаля и попросил правительство как можно скорее взять на себя полномочия наблюдательного совета компании.
Последние новости о кадровых изменениях в "Нафтогазе"
- Трое независимых членов наблюдательного совета – Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден – 7 сентября заявили о своем увольнении. Перед тем премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал объявление конкурса на должности независимых членов.
- Чиновники сказали, что уходят с должности из-за несогласия с политикой Витренко. Мол, она может негативно повлиять на финансовое состояние компании и поставить под угрозу ее будущее.
- Сам Витренко назвал независимых членов непрофессиональными.