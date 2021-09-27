Кабмин прекратил полномочия членов правления Сергея Переломы и Ярослава Теклюка. Решение одобрили 27 сентября.

Ранее Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Ватерландер подтвердил, что уходит из компании

Полномочия всех членов наблюдательного совета прекращены, поэтому акционер и новое руководство будут принимать все важные для компании решения до избрания нового состава наблюдательного совета,

– подчеркнула экс-заместитель председателя наблюдательного совета Юлия Ковалив.

Отметим, Кабмин уволил трех членов наблюдательного совета НАК от государства, таким образом получив право выполнять функции наблюдательного совета. После этого правительство внесло изменения в правление, освободив двух членов, которые там оставались, и назначив четырех,

Кого избрали новыми членами правления

Советника председателя правления по вопросам добычи газа Маврикия Калугина;

директора по управлению персоналом и социальной политике Елену Бойченко;

главу казначейских операций и начальника казначейского департамента Романа Чумака;

издание "РБК-Украина" пишет, что новым членом избрали также советника председателя правления Владислава Воловика.

Ковалив пожелала им мудрости, профессионализма и ответственности: "За плечами таких решений стоит не только 30-тысячный коллектив, но и финансовая стабильность государства и ее энергетическая безопасность".

О таком решении просил Витренко

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко написал письмо в адрес премьера Дениса Шмыгаля и попросил правительство как можно скорее взять на себя полномочия наблюдательного совета компании.

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