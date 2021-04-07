Кабинет Министров Украины во время заседания 7 апреля утвердил Концепцию развития крымскотатарского языка. Цель такого шага – обеспечить условия для успешного функционирования родного языка крымских татар на украинской территории.

Речь идет о законодательных, институциональных, финансовых, а также информационных условиях. В Концепции говорится о расширении сферы использования крымскотатарского языка.

Актуально Назвала крымских татар предателями: в Крыму из-за учительницы вспыхнул скандал

Это часть стратегии деоккупации Крыма

В Кабмине говорят, что нужно поощрить изучение языка гражданами Украины, независимо от этнического происхождения. Также планируют популяризировать крымскотатарский язык среди молодежи.

Развитие крымскотатарского языка является важной частью стратегии деоккупации Крыма, направленной на защиту языка и сохранение самобытности коренного народа. Особенно в период оккупации, когда фактически сведены к нулю все условия для развития на исторической родине,

– написал в телеграмме премьер Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что реализация Концепции даст четкий сигнал партнерам Украины по реализации стратегии по деоккупации Крыма.

До августа должны разработать проект Стратегии развития крымскотатарского языка

Также правительство поручило Министерству реинтеграции временно оккупированных территорий, Меджлису и другим органам разработать проект Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022 – 2023 годы. Документ должны представить до 2 августа 2021. Мониторинг выполнения Концепции осуществлять ежегодно.