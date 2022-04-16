Соответствующее распоряжение издал Кабинет Министров 15 апреля 2022 года.

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Документ определяет следующие действия для разминирования освобожденных территорий:

Ввести систему управления (обмена) информацией о потенциально опасных территориях Украины, где есть взрывоопасные предметы.

Обеспечить создание и ведение базы данных относительно взрывоопасных предметов по их типам (видам), обнаруженных на территории Украины

Принять меры по привлечению международных и отечественных операторов противоминной деятельности к проведению обследования опасных территорий, определению эшелонирования проведения мероприятий по противоминной деятельности на освобожденных территориях.

Обеспечить осуществление мер оперативного реагирования при обнаружении взрывоопасных предметов на таких территориях.

Обеспечить маркировку и составление карт территорий Украины и объектов, загрязненных или вероятно загрязненных взрывоопасными предметами.

Обеспечить сбор данных по инцидентам, связанным с взрывоопасными предметами, среди гражданского населения.

Обеспечить информирование населения о рисках, связанных с взрывоопасными предметами, в первую очередь на освобожденных территориях.

К слову, оккупанты расставили мины в ряде населенных пунктов Украины, в том числе и на Сумщине. Поэтому гражданским следует быть очень аккуратными, ведь заметить боеприпасы можно не сразу. Как выглядят мины – смотрите в статье.

Интересное видео – разминирование очень опасной противопехотной мины сотрудником ГСЧС