Кабинет министров 14 марта вновь назначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы. Указ вступит в силу 20 апреля 2021 года.

Любченко будет занимать должность руководителя налоговой еще 5 лет. Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Чиновник возглавляет ГНС с апреля 2020 года. Срок его полномочий закончится 19 апреля, поэтому Любченко назначили на должность снова.

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