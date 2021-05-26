О принятых решениях рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что эти инициативы правительства – ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

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Решения, которые приняло правительство

Законопроектом предлагают распределить функции по вопросам социальной защиты детей между Нацслужбой соцзащиты, исполнительными органами местных советов, а также областными государственными администрациями. За каждым из этих органов закрепят конкретные полномочия.

Внесут изменения в Кодекс админнарушений

Изменения внесут и в Кодекс административных правонарушений. Будет четко закреплена ответственность за нарушение прав детей или халатное отношение к этому чиновников. За это грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов – от 850 до 1700 гривен. Такая же ответственность за невыполнение своих обязанностей, что привели к нарушению прав ребенка, работниками предприятий и учреждений.

Систему усыновления детей усовершенствуют

Министры предложили усовершенствовать систему усыновления детей, чтобы она стала полностью прозрачной. В частности, улучшат надзор и контроль условий проживания усыновленных детей.

Изменения:

восстановили разницу в возрасте между усыновителем и ребенком, что не может превышать 45 лет;

если усыновителем являются супруги, то разницу определяют по возрасту младшего;

ввели обязательное обучение для кандидатов в усыновители;

согласие матери на усыновление ее ребенка является действительным, когда оно предоставлено ​​в предусмотренное законом время, но не ранее чем через шесть недель после рождения ребенка.

Сколько детей на учете для усыновления? По состоянию на 1 января 2021 года на учете детей, которых можно усыновить, находилось 17 тысяч сирот и детей, лишенных родительской опеки. В течение 2020 года в Украине усыновили 1 239 детей, украинцы из них усыновили 992 ребенка.

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С 1 января 2022 года увеличат денежную помощь при рождении ребенка

Одно из главных решений правительства – увеличение объема государственной поддержки при рождении. Сумму увеличат с 41 до 50 тысяч гривен. Эта цифра – не окончательная, в 2023 году ее пересмотрят еще раз, учитывая инфляцию.

Важно! Помощь в новом размере будут выплачивать с 1 января 2022 года. Сначала выплатят 25% суммы, а остаток будут выплачивать в течение 3 лет. Относительно помощи при усыновлении ребенка – то сейчас сумма неизвестна. Теперь это решение должна утвердить Верховная Рада.



Правительство инициировало увеличение помощи при рождении ребенка / Фото Алексея Гончаренко

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Кабмин утвердил Концепцию программы оздоровления

Кабмин утвердил и Концепцию госпрограммы оздоровления и отдыха детей до 2025 года. Шмыгаль отметил, что ввели принцип "деньги ходят за ребенком". Таким образом, финансирование получат наиболее посещаемые и успешные заведения.