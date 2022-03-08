Соответствующее постановление "Некоторые вопросы государственной регистрации брака в условиях военного положения" за 7 марта 2022 г. № 213 обнародовано на сайте правительства.

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Как происходит регистрация

Регистрация брака может проводиться, если один из молодоженов является военнослужащим и не может присутствовать. При этом военнослужащий подает заявление о регистрации брака непосредственному командиру (руководителю), которым удостоверяется подлинность подписи на соответствующем заявлении.

Заявление военнослужащего о государственной регистрации брака должно содержать сведения о нем и лице, с которым он желает зарегистрировать брак: фамилию, собственное имя и отчество, дату рождения, гражданство.

Факт регистрации брака может удостоверяться актом о заключении брака, который составляется непосредственным командиром (руководителем) военнослужащего, и скрепляется гербовой печатью соответствующего органа (военного формирования).

Также предполагается, что заключение брака может происходить без личного присутствия одного или обоих молодоженов с использованием доступных средств видеосвязи с отсутствующим или с обоими.

Напомним, с начала войны в Украине поженились около 4000 пар.

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