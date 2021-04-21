Правительство согласовало изменения в законодательство, которые могут означать отмену права украинцев на бесплатные 2 гектара земли. Соответствующее решение чиновники приняли во время заседания 21 апреля.

Как объяснил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, речь идет о законопроекте о консолидации земли.

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Что предусматривает законопроект

По словам Мокана, документ предлагает усовершенствовать правовое регулирование отношений по консолидации земель. Он добавил, что также предлагается определить новый вид документации по землеустройству, в соответствии с которой будут осуществляться мероприятия, связанные с проведением консолидации земель.

Следует понимать! Консолидация земель – это комплекс мероприятий, заключающийся в экономически обоснованном объединении землевладельцами земельных участков всех категорий и форм собственности, место расположения, размеры и конфигурация которых обеспечивают устойчивое землепользование.

В чем польза законопроекта

Мокан отметил, что из-за введения в Украине рыночного оборота земель сельхозназначения возникает необходимость установления правила о принудительной консолидации на основе права собственности.

В странах Европы с развитыми правовыми системами и действующим принципом верховенства права есть богатый опыт правового регулирования этих отношений: консолидация осуществляется во многих случаях по решению суда или квазисудебных органов на основании специальных проектов,

– отметил Мокан.

Он добавил, что предложенный проект закона позволит устранить различные недостатки землепользования в результате перераспределения земель. Это, по мнению Мокана, будет способствовать установлению рыночной стоимости земельных участков и условий для развития рыночных арендных отношений.

В чем заключается опасность

Новым проектом закона предлагается убрать из действующего закона "О личном крестьянском хозяйстве" часть статьи 5. В ней говорится, что для ведения личного сельского хозяйства используются переданные в собственность 2 га земли. Это те самые бесплатные 2 гектара, на которые, согласно действующему законодательству, имеют право все украинцы.

Добавим, что документ приняли с однодневной доработкой. После этого его направят на рассмотрение Верховной Рады.