Так, последним днем ​​подачи запросов для получения помощи является 31 марта 2022 года. Об этом свидетельствует правительственное постановление.

Кстати Правительство перечислило деньги украинцам, потерявшим работу из-за войны: какая сумма

Что известно про "єПідтримку"

Из-за нападения России Кабмин 7 марта утвердил перечень областей, жители которых могут получить единовременную помощь – 6,5 тысячи гривен. Их могут получить наемные работники, за которых уплачены ЕСВ, а также ФЛП всех групп, подавших налоговую отчетность за 2021 год или за 4 квартал.

Программа распространяется на регионы, где идут боевые действия: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области, а также Киев.

Правительство выделило на это 21,45 миллиарда гривен.

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