Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Правительство создаст 4 фонда для восстановления Украины

Первый – Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Деньги пойдут на восстановление разрушенных домов, школ, детских садов, больниц мостов и дорог.

Второй – Фонд восстановления и трансформации экономики. Шмигаль отметил, что правительство будет просить мфжнародных партнеров принять для нас так называемый "украинский план Маршала".

Нам нужно не просто восстановить экономику, мы будем строить новую европейскую страну,

– отметил премьер.

Третий – Фонд обслуживания и погашения долга. Несмотря на войну, Украина выполняет все свои обязательства. Шмигаль отметил, что 1 марта Минфин Украины осуществил купонную выплату в размере 292 миллиона долларов по еврооблигациям. "Но мы считаем, что мир должен помогать и поддерживать Украину, понимая какое бремя сегодня лежит на нас", – добавил глава правительства.

Четвертый – Фонд поддержки пострадавшего бизнеса. Сегодня множество предпринимателей и компаний помогают финансово нашим военным, врачам, обычным украинцам. После победы над российскими оккупантами задачей правительства будет помочь бизнесу вернуться к нормальной работе.

Отметим, несмотря на войну, социальные выплаты украинцам поступают стабильно. Деньги для почти 13 миллионов пенсионеров уже перечислены в банки. Кроме того, в марте каждый украинец, который потерял возможность работать из-за войны России против Украины, сможет получить 6,5 тысяч гривен от государства без всяких условий.

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