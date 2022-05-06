Об этом сообщила в Facebook первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Читайте Украина и союзники будут координировать усилия по предотвращению продовольственного кризиса

По новому закону процедуры предоставления статуса безработного и назначения пособия по безработице будут упрощены.

Всем внутренне перемещенным лицам и людям на территориях активных боевых действий статус безработного будет предоставляться с первого дня регистрации в центре занятости и будет назначаться пособие по безработице,

– рассказала Свириденко.

Она объяснила, что теперь посещать центр занятости лично не обязательно – достаточно подтвердить свой статус по телефону, с помощью мессенджера или электронной почты.

Те, кто не имел возможности прекратить трудовые отношения и забрать свою трудовую книжку, также могут зарегистрироваться в качестве безработных по своему заявлению.

"Одновременно Госслужба занятости информирует об этом работодателя, Пенсионный фонд и Налоговую службу, а данные о трудовом стаже получает в государственных реестрах", – отметила глава Минэкономики.

Кроме этого, закон внедряет дополнительные экономические стимулы для работодателей для трудоустройства внутренне перемещенных лиц. Переселенцы, которые захотят начать свой бизнес, также получат финансовую помощь от государства.

По словам министра экономики, была усовершенствована и программа предоставления пособия по частичной безработице.

"Она распространится на малые предприятия и физических лиц-предпринимателей в случае потери работниками части зарплаты из-за остановки или сокращения производства (выполнение работ, оказания услуг)", – проинформировала Свириденко.

В свою очередь, для работодателей упрощается возможность получить или продлить действие разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

"Правительство и дальше будет реализовывать политику максимального трудоустройства украинцев. Ведь это залог восстановления экономики через оживление производства и активизации потребительского спроса, а значит и ускорения преодоления всех разрушительных последствий войны", – подчеркнула глава Минэкономики.

Напомним, ранее Свириденко сообщила, что после старта войны государство взяло курс на полную дерегуляцию бизнеса, отменив значительную часть обязательных разрешений для предпринимателей.