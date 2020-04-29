Правительство договариваться со странами Европы о поездках украинских заробитчан: детали

Кабинет Министров Украины готов вести переговоры со странами, планирующими официально пригласить украинских заробитчан к себе на работу. Говорится о возможности трудоустройства украинцев за рубежом в условиях пандемии коронавируса и карантина в Украине и европейских государствах.

Вопрос о возможности сезонных работ украинцев в Европе обсуждался на встрече Дениса Шмыгаля и посла Евросоюза в Украине Маати Маасикаса, а также временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин. Об этом в своем телеграмме сообщил украинский премьер.

К слову Правительство пока не будет стимулировать выезд украинцев на работу за границу: детали

Важной предпосылкой для достижения договоренностей между Украиной и другим государством о сезонных работниках является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда.

Координацию этой работы по договоренностям с другими государствами будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Сейчас единственной страной, которая официально выразила заинтересованность в украинских заробитчанах является Финляндия. Другие государства к правительству пока не обращались.

Какую еще политику правительство ведет в отношении гастарбайтеров?Ранее украинская власть заявляла, что заинтересована в том, чтобы украинские гастарбайтеры, которые из-за пандемии коронавируса вернулись домой, здесь и оставались. Для этого им даже обещали выгодные кредиты на собственное дело.



Позже представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан заявил, что правительство не намерено стимулировать выезд украинцев на сезонные работы. Мол, предложения о чартерных рейсах для заробитчан будут рассматриваться индивидуально в каждом случае.