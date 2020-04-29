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      Правительство договариваться со странами Европы о поездках украинских заробитчан: детали

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      Правительство хочет договариваться с другими странами про поездки работников на сезонные работы
      Правительство хочет договариваться с другими странами про поездки работников на сезонные работы / t1.ua

      Кабинет Министров Украины готов вести переговоры со странами, планирующими официально пригласить украинских заробитчан к себе на работу. Говорится о возможности трудоустройства украинцев за рубежом в условиях пандемии коронавируса и карантина в Украине и европейских государствах.

      Вопрос о возможности сезонных работ украинцев в Европе обсуждался на встрече Дениса Шмыгаля и посла Евросоюза в Украине Маати Маасикаса, а также временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин. Об этом в своем телеграмме сообщил украинский премьер.

      К слову Правительство пока не будет стимулировать выезд украинцев на работу за границу: детали

      Важной предпосылкой для достижения договоренностей между Украиной и другим государством о сезонных работниках является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда.

      Координацию этой работы по договоренностям с другими государствами будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

      Сейчас единственной страной, которая официально выразила заинтересованность в украинских заробитчанах является Финляндия. Другие государства к правительству пока не обращались.

      Какую еще политику правительство ведет в отношении гастарбайтеров?Ранее украинская власть заявляла, что заинтересована в том, чтобы украинские гастарбайтеры, которые из-за пандемии коронавируса вернулись домой, здесь и оставались. Для этого им даже обещали выгодные кредиты на собственное дело.

      Позже представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан заявил, что правительство не намерено стимулировать выезд украинцев на сезонные работы. Мол, предложения о чартерных рейсах для заробитчан будут рассматриваться индивидуально в каждом случае.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Денис Шмыгаль Новости Украины Кабинет Министров Украины Евросоюз Заробитчане
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