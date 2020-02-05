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      Правительство частично погасит задолженность шахтерам: кто получит деньги

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      В ближайшее время правительство выплатит зарплату шахтерам / Shutterstock

      В ближайшее время горняки получат 163 миллиона гривен. Правительство уже выделило эту сумму на выплату задолженности.

      Об этом сообщают в пресс-службе в Минекоенерго.

      В министерстве говорят, что выплаты зарплат шахтерам – один из ключевых вопросов в Минекоенерго. Поэтому было выделено 163 миллиона гривен, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда горняков.

      Ранее Владимир Зеленский отметил, что на 1 января 2020 года задолженность перед шахтерами составляет 922 миллионов гривен.

      Читайте также: Правительство компенсирует украинцам задержку зарплат

      Выплаты получат рабочие десяти предприятий:

      • ГП "Шахта им. М.С. Сургая",
      • ГП "Шахтоуправление" Южнодонбасское No1 ",
      • ГП "Мирноградуголь",
      • ГП "Селидовуголь",
      • ГП "Торецквуголь",
      • ГП "Первомайскуголь",
      • ОАО "Лисичанскуголь",
      • ГП "Львовуголь",
      • ГП "Волыньуголь".

      В Минэнерго также отмечают, что на субсидии шахтам в 2020 году в бюджете предусмотрено 1,9 миллиарда гривен.

      Что известно о задержках зарплат шахтерам в Украине? В течение 2019 года ряд государственных предприятий Украины заявляли о нехватке денег на выплату зарплат. Это привело к протестным акциям в разных городах Украины.

      Так, в ноябре, шахтеры "Первомайскуголь" в Луганской области двое суток не выходили из шахт, требуя выплатить им задолженность по зарплате, которая составляет более 244 миллионов гривен. 

      А зарплатная задолженность перед ГП "Львовуголь" составляла почти 300 миллионов гривен, что привело к протесту работников Червоноградских шахт. Горняки перекрывали трассу международного значения Львов – Рава-Русская, требуя компенсации задолженности.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Министерство энергетики и защиты окружающей среды Зарплата Протесты шахтеров
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