Правительство частично погасит задолженность шахтерам: кто получит деньги
В ближайшее время горняки получат 163 миллиона гривен. Правительство уже выделило эту сумму на выплату задолженности.
Об этом сообщают в пресс-службе в Минекоенерго.
В министерстве говорят, что выплаты зарплат шахтерам – один из ключевых вопросов в Минекоенерго. Поэтому было выделено 163 миллиона гривен, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда горняков.
Ранее Владимир Зеленский отметил, что на 1 января 2020 года задолженность перед шахтерами составляет 922 миллионов гривен.
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Выплаты получат рабочие десяти предприятий:
- ГП "Шахта им. М.С. Сургая",
- ГП "Шахтоуправление" Южнодонбасское No1 ",
- ГП "Мирноградуголь",
- ГП "Селидовуголь",
- ГП "Торецквуголь",
- ГП "Первомайскуголь",
- ОАО "Лисичанскуголь",
- ГП "Львовуголь",
- ГП "Волыньуголь".
В Минэнерго также отмечают, что на субсидии шахтам в 2020 году в бюджете предусмотрено 1,9 миллиарда гривен.
Что известно о задержках зарплат шахтерам в Украине? В течение 2019 года ряд государственных предприятий Украины заявляли о нехватке денег на выплату зарплат. Это привело к протестным акциям в разных городах Украины.
Так, в ноябре, шахтеры "Первомайскуголь" в Луганской области двое суток не выходили из шахт, требуя выплатить им задолженность по зарплате, которая составляет более 244 миллионов гривен.
А зарплатная задолженность перед ГП "Львовуголь" составляла почти 300 миллионов гривен, что привело к протесту работников Червоноградских шахт. Горняки перекрывали трассу международного значения Львов – Рава-Русская, требуя компенсации задолженности.