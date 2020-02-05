Правительство частично погасит задолженность шахтерам: кто получит деньги

В ближайшее время горняки получат 163 миллиона гривен. Правительство уже выделило эту сумму на выплату задолженности.

Об этом сообщают в пресс-службе в Минекоенерго.

В министерстве говорят, что выплаты зарплат шахтерам – один из ключевых вопросов в Минекоенерго. Поэтому было выделено 163 миллиона гривен, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда горняков.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что на 1 января 2020 года задолженность перед шахтерами составляет 922 миллионов гривен.

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Выплаты получат рабочие десяти предприятий:

ГП "Шахта им. М.С. Сургая",

ГП "Шахтоуправление" Южнодонбасское No1 ",

ГП "Мирноградуголь",

ГП "Селидовуголь",

ГП "Торецквуголь",

ГП "Первомайскуголь",

ОАО "Лисичанскуголь",

ГП "Львовуголь",

ГП "Волыньуголь".

В Минэнерго также отмечают, что на субсидии шахтам в 2020 году в бюджете предусмотрено 1,9 миллиарда гривен.

Что известно о задержках зарплат шахтерам в Украине? В течение 2019 года ряд государственных предприятий Украины заявляли о нехватке денег на выплату зарплат. Это привело к протестным акциям в разных городах Украины.



Так, в ноябре, шахтеры "Первомайскуголь" в Луганской области двое суток не выходили из шахт, требуя выплатить им задолженность по зарплате, которая составляет более 244 миллионов гривен.



А зарплатная задолженность перед ГП "Львовуголь" составляла почти 300 миллионов гривен, что привело к протесту работников Червоноградских шахт. Горняки перекрывали трассу международного значения Львов – Рава-Русская, требуя компенсации задолженности.