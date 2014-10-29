Правительство Франции не подтверждает передачу "Мистрали" России

Правительство Франции не подтверждает информацию о том, что передача России одного из двух вертолетоносцев "Мистраль" запланирована на 14 ноября.

В то же время в Министерстве обороны Франции отказались от комментариев для BBC, заявив, что этот вопрос находится в компетенции Елисейского дворца.

Напомним, российский первый вице-премьер Дмитрий Рогозин анонсировал передачу первого вертолетоносца "Мистраль" России 14 ноября.



Ранее Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Франция не будет поставлять вертолетоносцы типа "Мистраль" в Россию, пока политическая ситуация в Украине не будет урегулирована.