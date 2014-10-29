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      Правительство Франции не подтверждает передачу "Мистрали" России

      191 Читати новину українською
      "Мистраль"
      "Мистраль" / ipukr.com

      Правительство Франции не подтверждает информацию о том, что передача России одного из двух вертолетоносцев "Мистраль" запланирована на 14 ноября.

      В то же время в Министерстве обороны Франции отказались от комментариев для BBC, заявив, что этот вопрос находится в компетенции Елисейского дворца. 

      Напомним, российский первый вице-премьер Дмитрий Рогозин анонсировал передачу первого вертолетоносца "Мистраль" России 14 ноября. 

      Ранее Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Франция не будет поставлять вертолетоносцы типа "Мистраль" в Россию, пока политическая ситуация в Украине не будет урегулирована.

      Теги: Новости России Украина – Россия Оружие Новости Франции
      Источник: ZN.UA
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      Новости за 29 октября 2014
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