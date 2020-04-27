Правительство и Нацбанк представят 2 важные программы для населения, – Зеленский

Уже на этой неделе правительство и Национальный банк должны презентовать 2 важные для населения Украины программы. Одна из них касается поддержки малого бизнеса в условиях пандемии.

Об этом во время своего традиционного обращения к украинцам из-за пандемии коронавируса в мире рассказал президент Владимир Зеленский.

Первая программа – это ипотека для населения по ставке около 10%. Вторая – это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам,

– отметил глава государства.

Что касается других важных экономических шагов, Зеленский приветствовал решение Нацбанка снизить учетную ставку до 8%. По его словам, это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения.

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