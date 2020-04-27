18:26
27 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН

      Правительство и Нацбанк представят 2 важные программы для населения, – Зеленский

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Уже на этой неделе правительство и Национальный банк должны презентовать 2 важные для населения Украины программы. Одна из них касается поддержки малого бизнеса в условиях пандемии.

      Об этом во время своего традиционного обращения к украинцам из-за пандемии коронавируса в мире рассказал президент Владимир Зеленский.

      Первая программа – это ипотека для населения по ставке около 10%. Вторая – это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам,
      – отметил глава государства.

      Что касается других важных экономических шагов, Зеленский приветствовал решение Нацбанка снизить учетную ставку до 8%. По его словам, это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения.

      Новость дополняется...

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020 НБУ Владимир Зеленский Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Карантин и церковь в Украине: почему праздники стали испытанием
      сегодня , 18:26 Карантин и церковь в Украине: почему праздники стали испытанием
      Россия стягивает войска радиационной и химической защиты на границы с Украиной
      сегодня , 17:57 Россия стягивает войска радиационной и химической защиты на границы с Украиной
      Михайло Макарук