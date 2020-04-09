Правительство может ввести комендантский час в западных областях: перечень и детали

Кабинет Министров Украины рассматривает вероятность введения комендантского часа в некоторых регионах из-за распространения COVID-19. Комендантский час могут ввести на выходных.

Об этом после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает ряд прикарпатских СМИ. Такие меры могут касаться, в частности, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей.

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Отдельно Марцинкив подчеркнул, что мэрам сообщили о продлении карантина до начала мая. Правда, число премьер не уточнил.

Также проинформировали, что в трех областях – Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская – вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В частности рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром. Детали, очевидно, будем знать завтра (10 апреля – 24 канал),

– рассказал он.

Ранее о возможном введении комендантского часа заявляли в Офисе Президента. Так, на сайте главы государства сообщали, что жители Черновицкой и Тернопольской областей "положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома на выходных – с 13:00 субботы до 6:00 понедельника".

Что такое комендантский час?

Комендантский час – это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны, где ввели чрезвычайное положение.



Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечерний и ночной период времени.