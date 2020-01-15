Правительство назвало дороги, которые будут ремонтировать в 2020 году: детали
Кабинет Министров Украины утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году. В целом на финансирование работ по строительству, реконструкции и ремонту дорог потратят более 30 миллиардов гривен.
Соответствующее решение правительства опубликовала пресс-служба Министерства инфраструктуры.
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В первую очередь будут ремонтировать наиболее разрушенные дороги и те, ремонт которых начали в 2019 году.
В 2020 году из Дорожного фонда будет направлен 31 миллиард 528 миллионов 105 тысяч гривен на финансирование работ по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного значения,
– отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Правительство уже утвердило перечень таких объектов.
Какие дороги будут строить и ремонтировать в 2020 году
- М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через Винницу);
- Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка;
- Строительство южного обхода Днепра;
- Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск);
- Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье, Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев;
- Н-11 Днепр – Николаев (через Кривой Рог);
- Н-03 Житомир – Черновцы.
В целом в Кабмине планируют восстановить 1 тысячу 345 километров дорог государственного значения и 3 тысячи 711 метров мостов. Также будут проводиться ремонты дорог местного значения.
В ноябре 2019 года ЕБРР выделил 900 миллионов евро на ремонт дорог в Украине.