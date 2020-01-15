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      Правительство назвало дороги, которые будут ремонтировать в 2020 году: детали

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      Какие дороги будут ремонтировать в 2020 году / prm.ua

      Кабинет Министров Украины утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году. В целом на финансирование работ по строительству, реконструкции и ремонту дорог потратят более 30 миллиардов гривен.

      Соответствующее решение правительства опубликовала пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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      В первую очередь будут ремонтировать наиболее разрушенные дороги и те, ремонт которых начали в 2019 году.

      В 2020 году из Дорожного фонда будет направлен 31 миллиард 528 миллионов 105 тысяч гривен на финансирование работ по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного значения,
      – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

      Правительство уже утвердило перечень таких объектов.

      Какие дороги будут строить и ремонтировать в 2020 году

      • М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через Винницу);
      • Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка;
      • Строительство южного обхода Днепра;
      • Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск);
      • Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье, Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев;
      • Н-11 Днепр – Николаев (через Кривой Рог);
      • Н-03 Житомир – Черновцы.

      В целом в Кабмине планируют восстановить 1 тысячу 345 километров дорог государственного значения и 3 тысячи 711 метров мостов. Также будут проводиться ремонты дорог местного значения.

      В ноябре 2019 года ЕБРР выделил 900 миллионов евро на ремонт дорог в Украине.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Кабинет Министров Украины Ремонт Строительство Дороги Министерство инфраструктуры Владислав Криклий
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