Кража на миллион: на Закарпатье чиновник нажился на ремонте дорог – фотодоказательство

Правоохранители разоблачили председателя одного из поселковых советов Закарпатской области в хищении бюджетных средств. Чиновник присвоил 1 миллион гривен, добавив их к стоимости ремонта местной дороги.

Председатель поселкового совета вступил в сговор с директором частного предприятия. Вместе они организовали схему присвоения денег, выделенных для ремонта местных дорог, сообщили в СБУ.

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Чиновник сознательно внес в акты выполненных работ ложную информацию о стоимости ремонта, завысив ее почти на миллион гривен.

По факту правоохранители начали уголовное производство. Председателю поселкового совета грозит до 12 лет лишения свободы.



На Закарпатье чиновник присвоил миллион гривен