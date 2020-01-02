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      Кража на миллион: на Закарпатье чиновник нажился на ремонте дорог – фотодоказательство

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      На Закарпатье чиновник нажился на ремонте дорог / censor.net

      Правоохранители разоблачили председателя одного из поселковых советов Закарпатской области в хищении бюджетных средств. Чиновник присвоил 1 миллион гривен, добавив их к стоимости ремонта местной дороги.

      Председатель поселкового совета вступил в сговор с директором частного предприятия. Вместе они организовали схему присвоения денег, выделенных для ремонта местных дорог, сообщили в СБУ.

      Обратите внимание: В Харькове водитель троллейбуса избил пассажиров: детали

      Чиновник сознательно внес в акты выполненных работ ложную информацию о стоимости ремонта, завысив ее почти на миллион гривен.

      По факту правоохранители начали уголовное производство. Председателю поселкового совета грозит до 12 лет лишения свободы.

      сбу закарпаття
      На Закарпатье чиновник присвоил миллион гривен

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      12477
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Ремонт Дороги Новости Закарпатья СБУ
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