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      Крадіжка на мільйон: на Закарпатті чиновник нажився на ремонті доріг – фотодоказ

      1741 Читать новость на русском
      На Закарпатті чиновник нажився на ремонті доріг / censor.net

      Правоохоронці викрили голову однієї з селищних рад Закарпатської області у розкраданні бюджетних коштів. Чиновник привласнив 1 мільйон гривень, додавши їх до вартості ремонту місцевої дороги.

      Голова селищної ради вступив у змову з директором приватного підприємства. Разом вони організували схему привласнення грошей, виділених для ремонту місцевих доріг, повідомили у СБУ.

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      Чиновник свідомо вніс до актів виконаних робіт неправдиву інформацію про вартість ремонту, завищивши її майже на мільйон гривень.

      За фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Голові селищної ради загрожує до 12 років позбавлення волі.

      сбу закарпаття
      На Закарпатті чиновник привласнив мільйон гривень

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      сьогодні
      18266
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України СБУ Новини Закарпаття Дороги Ремонт Кримінальні новини
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