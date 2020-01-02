Крадіжка на мільйон: на Закарпатті чиновник нажився на ремонті доріг – фотодоказ

Правоохоронці викрили голову однієї з селищних рад Закарпатської області у розкраданні бюджетних коштів. Чиновник привласнив 1 мільйон гривень, додавши їх до вартості ремонту місцевої дороги.

Голова селищної ради вступив у змову з директором приватного підприємства. Разом вони організували схему привласнення грошей, виділених для ремонту місцевих доріг, повідомили у СБУ.

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Чиновник свідомо вніс до актів виконаних робіт неправдиву інформацію про вартість ремонту, завищивши її майже на мільйон гривень.

За фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Голові селищної ради загрожує до 12 років позбавлення волі.



На Закарпатті чиновник привласнив мільйон гривень