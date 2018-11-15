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      Правительство передумало повышать обороноспособность страны за деньги от "спецконфискации"

      50 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Вместо повышения обороноспособности правительство решило закупить квартиры для полиции.

      Правительство обещало направить деньги, которые государство получило от продажи конфискованного имущества, на повышение обороноспособности. Но сейчас правительство передумало и заявило, что 2 миллиарда гривен пойдут на закупку квартир для полиции.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер "Самопомичи" Андрей Садовый.

      "Когда в 2016 принимался закон о спецконфискации, власть билась в грудь, что эти деньги пойдут на "повышение обороноспособности страны". И вот начали делить деньги. Обороноспособность? По мнению правительства, ее повысят... квартиры для полиции. На них пойдет 2 миллиарда из 2,3 общей суммы.

      Когда мы предлагали заложить в госбюджет статью, которая бы предусматривала выплату по 100 тысяч гривен всем военным, прошедшим войну (так мы делаем во Львове уже два года на средства местного бюджета), то нам сказали, что для военных денег нет.

      Такая логика правительства. Военные после службы уже не нужны, ими пусть занимается местная власть, а мы будем деньги вкладывать в полицию. Интересно, с какой целью?", – отметил лидер "Самопомичи" Садовый.

      Теги: Новости политики Деньги Финансы Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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