Правительство ожидает помощи МВФ уже в скором времени

Кабмин ведет переговоры с представителями МВФ о выделении Украине помощи для борьбы с коронавирусом. Обратная связь с организацией есть, в Кабмине надеются на положительный результат уже вскоре.

Ежедневно проходят селекторные совещания с представителями МВФ. Об этом заявил на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Мы активно ведем переговоры о выделении помощи МВФ. Надеемся в ближайшее время на положительный результат,

- отметил Шмигаль.

По его словам, обратная связь с МВФ весьма положительная.

Премьер-министр также напомнил, что ранее министру финансов предоставили распоряжение договориться с МВФ о получении финансовой помощи. Деньги нужны для борьбы с распространением коронавируса в Украине и на ликвидацию последствий, которые это нанесет экономике.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 16 марта обратился за финансовой помощью к Международному валютному фонду.

Что известно о помощи МВФ?

В Международном валютном фонде заявили о готовности мобилизовать 1 триллион долларов для помощи странам, охваченным Сovid-19. Деньги прежде всего планируют выделить развивающимся странам и странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.

Основное про коронавирус в мире

По состоянию на 18 марта в мире зарегистрировали более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом, 82 тысячи человек – выздоровели. Умерли – более 8 тысяч.

Больше всего инфицированных – в Китае и Италии.

Для ограничения распространения инфекции ряд стран уже ввели ответные меры – перекрыли границы, остановила авиасообщение и объявили режим чрезвычайного положения.

В Украине зарегистрировано 14 случаев заболевания коронавирусом, два из них летальные.

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Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала