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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Правительство ожидает помощи МВФ уже в скором времени

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      Кабмин ведет переговоры с представителями МВФ о выделении Украине помощи для борьбы с коронавирусом. Обратная связь с организацией есть, в Кабмине надеются на положительный результат уже вскоре.

      Ежедневно проходят селекторные совещания с представителями МВФ. Об этом заявил на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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      Мы активно ведем переговоры о выделении помощи МВФ. Надеемся в ближайшее время на положительный результат,
      - отметил Шмигаль.

      По его словам, обратная связь с МВФ весьма положительная.

      Премьер-министр также напомнил, что ранее министру финансов предоставили распоряжение договориться с МВФ о получении финансовой помощи. Деньги нужны для борьбы с распространением коронавируса в Украине и на ликвидацию последствий, которые это нанесет экономике.

      Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 16 марта обратился за финансовой помощью к Международному валютному фонду.

      Что известно о помощи МВФ?
      В Международном валютном фонде заявили о готовности мобилизовать 1 триллион долларов для помощи странам, охваченным Сovid-19. Деньги прежде всего планируют выделить развивающимся странам и странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.

      Основное про коронавирус в мире

      • По состоянию на 18 марта в мире зарегистрировали более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом, 82 тысячи человек – выздоровели. Умерли – более 8 тысяч.
      • Больше всего инфицированных – в Китае и Италии.
      • Для ограничения распространения инфекции ряд стран уже ввели ответные меры – перекрыли границы, остановила авиасообщение и объявили режим чрезвычайного положения.
      • В Украине зарегистрировано 14 случаев заболевания коронавирусом, два из них летальные.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Кабинет Министров Украины МВФ Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Деньги Денис Шмыгаль
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