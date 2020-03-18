Правительство ожидает помощи МВФ уже в скором времени
Кабмин ведет переговоры с представителями МВФ о выделении Украине помощи для борьбы с коронавирусом. Обратная связь с организацией есть, в Кабмине надеются на положительный результат уже вскоре.
Ежедневно проходят селекторные совещания с представителями МВФ. Об этом заявил на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Мы активно ведем переговоры о выделении помощи МВФ. Надеемся в ближайшее время на положительный результат,
- отметил Шмигаль.
По его словам, обратная связь с МВФ весьма положительная.
Премьер-министр также напомнил, что ранее министру финансов предоставили распоряжение договориться с МВФ о получении финансовой помощи. Деньги нужны для борьбы с распространением коронавируса в Украине и на ликвидацию последствий, которые это нанесет экономике.
Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 16 марта обратился за финансовой помощью к Международному валютному фонду.
Что известно о помощи МВФ?
В Международном валютном фонде заявили о готовности мобилизовать 1 триллион долларов для помощи странам, охваченным Сovid-19. Деньги прежде всего планируют выделить развивающимся странам и странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.
Основное про коронавирус в мире
- По состоянию на 18 марта в мире зарегистрировали более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом, 82 тысячи человек – выздоровели. Умерли – более 8 тысяч.
- Больше всего инфицированных – в Китае и Италии.
- Для ограничения распространения инфекции ряд стран уже ввели ответные меры – перекрыли границы, остановила авиасообщение и объявили режим чрезвычайного положения.
- В Украине зарегистрировано 14 случаев заболевания коронавирусом, два из них летальные.