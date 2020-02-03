Правительство запустило доступную кредитную программу для украинцев: что о ней известно

Премьер-министр Алексей Гончарук дал старт кредитной программе Кабмина "5-7-9", которую анонсировали еще в конце 2019 года. Заявки будут принимать три государственных банка.

Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук во время презентации программы в Киеве. По его словам, "ни один человек, который обратится для получения кредита, не останется без обратной связи".

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Пробуйте, старайтесь. Даже если не получится с первого раза, у нас создана экосистема, которая позволит взглянуть на свой бизнес-план критично, переделать его и прийти для получения ресурсов во второй раз, имея больше шансов на успех,

– сказал Гончарук.

Суть правительственной кредитной программы "5-7-9"

Для получения кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предпринимателям необходимо будет пройти определенный отбор – показать бизнес-план и внести стартовый взнос;

Государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%;

Ставка будет зависеть от количества рабочих мест, которые создает предприниматель;

По состоянию на 3 февраля, кредиты под 5-9% готовы выдавать три государственных банка: "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк";

Размер Фонда развития предпринимательства, через который будет идти финансирование, на 2020 год составляет 2 миллиарда гривен.

Премьер считает, что этой программой уже в первый год воспользуются "десятки тысяч украинцев". Вместе с тем, глава Минфина Оксана Маркарова считает, что в будущем к программе присоединятся большинство частных банков.

Под программу создан специальный правительственный сайт 5-7-9.gov.ua.

Отметим, что с 31 января 2020 года учетную ставку снизят до 11% годовых. В Нацбанке ожидают, что инфляция будет низкой в течение почти всего года. И увеличится до 4,8% осенью.

Что такое инфляция?Инфляция – это обесценение денег, уменьшение покупательной способности, когда стоимость продуктов/услуг растет. Инфляция не обязательно негативное явление. Она нужна для экономики страны, поскольку это стимулирует инвестиции и развитие в целом.



Нормальный уровень инфляции в пределах 2-4%. В Украине в 2019 году инфляция была на уровне 4,1%. Это шестилетний минимум, которого не ожидал даже Нацбанк.

Что такое учетная ставка и почему она важна для каждого украинца

Учетная ставка – это монетарный инструмент. Она касается многих украинцев, ведь именно от нее зависит процент на кредиты и депозиты, ипотеку, уровень инфляции и курс гривны.

Учетная ставка является базовой. Сейчас ее снизили до 11%. То есть под этот процент Нацбанк одалживает деньги коммерческим банкам. Те, в свою очередь, добавляют к этому проценту свои проценты, под которые одалживают деньги населению и бизнесу. То есть первое, на что влияет учетная ставка – это кредиты. Если судить по этому, то людям лучше, чтобы учетная ставка была ниже. Однако учетная ставка не единственное, что влияет на кредиты. В Украине низкая защита прав кредиторов. Это заставляет банки перестраховываться и ставить более высокие проценты.

При низкой учетной ставке все наоборот. Банки выдают больше кредитов для населения и бизнеса. Увеличивается спрос. Экономическое развитие ускоряется. Но негативной стороной является увеличение инфляции. Если инфляция увеличится, то грывна снова может упасть и доллар относительно нее начнет расти.